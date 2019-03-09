متعب: "المكسب الممتع" سيساعد الأهلي أمام فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عماد متعب لاعب الأهلي السابق على صعوبة مباراة الفريق أمام مضيفه فيتا كلوب الكونجولي غدا السبت، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال متعب في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت" مساء اليوم الجمعة: "مباراة فيتا كلوب ستكون صعبة، وإذا تمكن الأهلي من تحقيق الفوز سيخرج فيتا من حسابات المجموعة".

وأضاف: "فيتا كلوب لديه أمل كبير في مبارة الغد، إذ يسعى للتساوى مع الأهلي في عدد النقاط حتى يحافظ على آماله في المنافسة على بطاقة التأهل".

وأكمل: "أما الأهلي سيدخل المباراة منتشيًا بالفوز الممتع الذي حققه أمام بتروجيت، بالإضافة إلى حصوله على فترة راحة كبيرة قبل المباراتين لأول مرة منذ فترة طويلة".

وكان الأهلي حقق انتصاره التاسع تواليا في الدوري بعد اكتساح بتروجيت برباعية نظيفة، ليرتقي إلى المركز الثاني في الدوري خلف الزمالك المتصدر بفارق نقطة.

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وتابع متعب: "المكاسب التي حققها في مباراة بتروجيت ستساعده أمام فيتا كلوب، خاصةً أنه قد يعتمد على الثنائي رمضان صبحي وحسين الشحات في اللقاء بعد إراحة الثنائي بالمباراة الأخيرة".

وأكمل: "يجب أن يفكر اللاعبون والجهاز الفني على هدف واحد وهو المكسب فقط، غير ذلك قد تصبح الأمور أكثر صعوبة، لكني أثق في العناصر الحالية للفريق".

وانتقل متعب في ختام تصريحاته للحديث عن فرص الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية، مشيرًا إلى أنه الفريق الأقوى في المسابقة القارية والمرشح الأول لحصد اللقب لأول مرة في تاريخه.

وسيستضيف الزمالك فريق جورماهيا الكيني يوم الأحد المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفدرالية، في مباراة سيسعى خلالها الأبيض لتحقيق الفوز للاقتراب من دور الثمانية.

وكان فيتا كلوب خسر أمام الأهلي بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب، التي جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب في الجولة الأولى لدور المجموعات.

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة للبطولة برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن سيمبا التنزاني صاحب المركز الثاني، فيما يحتل فيتا كلوب المركز الرابع برصيد أربع نقاط، خلف شبيبة الساورة الجزائري صاحب المركز الثالث برصيد خمس نقاط.