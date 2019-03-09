بعد تذيله مجموعته.. أين تقع نسخة 2019 ضمن مشاركات الإسماعيلي الأفريقية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير ـ مصطفى الجريتلي:

بعد 9 سنوات من الغياب عن المشاركة بدوري أبطال أفريقيا عاد الإسماعيلي ولكن لم يكن على قدر طموحات جماهيره أو مسؤوليه.

الإسماعيلي بعد مرور 5 جولات من مشاركته بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2019 لم يحقق أي فوز، مكتفيًا بتعادلين على أرضه أمام شباب قسنطينية ومازيمبي بهدف لكل منهما، ليجمع منهما نقطتين قبل الجولة الأخيرة.

ترتيب مجموعة الإسماعيلي بعد الجولة الخامسة:

1) قسنطينة الجزائري - 10 نقاط.

2) مازيمبي الكونجولي - 8 نقاط.

3) الإفريقي التونسي - 7 نقاط.

4) الإسماعيلي - نقطتان.

وحال فوز الإسماعيلي بمباراته الأخيرة بدور المجموعات أمام نظيره الأفريقي، سيظل متذيلاً لمجموعته.. ولكن هل هذه هي أسوأ نسخة للنادي الذي جلب أول أميرة أفريقية لمصر؟

في عام 1969 شارك الإسماعيلي بأول نسخة له من البطولة بمسماها القديم " بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري؛ حيث توّج باللقب كأول نادٍ يجلب الأميرة الأفريقية لمصر بعد فوزه على نظيره من دولة زائير، الانجلبير بنتيجة 5- 3.

ليواصل الإسماعيلي المشاركة في الخمسة نسخ التالية ولكنه لم يتوّج بأي منهما بل انسحب عام 1973 بسبب حرب أكتوبر.

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وجاءت نتائج مشاركاته حسبنما أورد موقعه الرسمي كالتالي:

- 1970 خرج الإسماعيلي من دور نصف النهائي بعد الهزيمة أمام نظيره كونكو الغاني.

- 1971 خرج الإسماعيلي من دور ربع النهائي أمام ذات الفريق كونكو الغاني.

- 1972، لم يورد النادي أي نتيجة للإسماعيلي سوى مباراته أمام نظيره الليبي، أهلي طرابلس والتي هُزم بها دون أن يُحدد الدور الذي لُعبت فيه.

- 1973 انسحب الإسماعيلي بعد تأهله لدور نصف النهائي بسبب حرب أكتوبر.

- 1992 خرج الإسماعيلي من دور نصف النهائي أمام نظيره الهلال السوداني.

- 1994 خرج أيضًا من دور نصف النهائي بالهزيمة أمام أسيك أبيدجان الإيفواري.

ثم غاب الإسماعيلي قبل أن يعود للمشاركة في البطولة للمرة الثامنة ولكن كان مسمى البطولة تغير لـ "دوري أبطال أفريقيا" وجاءت نتائج مشاركاته:

- 2003 هُزم في النهائي أمام إنييمبا النيجيري.

- 2010 خرج الإسماعيلي من دور المجموعات ثالثًا برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن نقطة عن هارتلاند النيجيري واثنتين عن الأهلي الذي صعد وصيفًا خلف شبيبة القبائل الجزائري المتصدر.

- 2019 خرج الإسماعيلي متذيلاً مجموعته.