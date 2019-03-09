رياضة | يوفنتوس ينذر أتلتيكو مدريد برباعية في شباك أودينيزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس ينذر أتلتيكو مدريد برباعية في شباك أودينيزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سحق فريق يوفنتوس ضيفه أودينيزي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم في بطولة الدوري الإيطالي.

يوفنتوس استقبل ضيفه أودينيزي على ملعب أليانز مساء اليوم، في إطار مواجهات الجولة الـ27، من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف يوفنتوس كل من، مويس كين (هدفين) في الدقيقتين 11 و40، وإيمري تشان في الدقيقة 68، وبلايس ماتويدي عند الدقيقة 71.

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وقلص الفريق الضيف النتيجة عند حلول الدقيقة 85، عن طريق اللاعب، كيفين لاساجنا.

ولم يشارك الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم السيدة العجوز في مباراة اليوم، بسبب رغبة ماسيميليانو أليجري، مدرب البيانكونيري في إراحته، قبل المواجهة المرتقبة ضد أتلتيكو مدريد الإسباني.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد السيدة العجوز إلى النقطة 75 في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو، بينما يتوقف رصيد أودينيزي عند 25 نقطة في المرتبة الـ15.