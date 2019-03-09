الترجي أول المتأهلين لربع نهائي الأبطال بفوز يضمن الصدارة على حوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني

ضمن الترجي التونسي (حامل اللقب) التأهل لربع نهائي دوري الأبطال بالفوز على حوريا كوناكري الغيني بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات على استاد المنزة.

وتقدم الترجي بالهدف الأول في الدقيقة 34 من خلال حامد أسوكو مدافع حوريا الذي أحرز الهدف عن طريق الخطأ في مرماه.

وأضاف فرانك كوم الهدف الثاني في الدقيقة 83، وهو ما أكد صدارة الترجي للمجموعة بعدما أصبح الفارق مع حوريا صاحب المركز الثاني 4 نقاط قبل جولة واحدة من ختام دور المجموعات.

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وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، عاد أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي من التأخر بهدفين دون مقابل إلى التعادل 2-2، ليبقي آمال الفريق في التأهل لربع النهائي.

وأصبح ترتيب المجموعة في نهاية الجولة الخامسة، الترجي في المركز الأول بـ11 نقطة، ثم حوريا 7 نقاط، وأورلاندو 6 نقاط، وبلاتينيو خرج من الحسابات تمامًا بنقطتين.

وفاز الترجي التونسي بلقب النسخة الماضية من البطولة بعدما فاز على الأهلي في النهائي.