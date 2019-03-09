سيد معوض يوضح موقفه من العمل بقناة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أوضح سيد معوض، لاعب الأهلي السابق، حقيقة عمله بقناة النادي بعدما ترددت أنباء حول ظهوره في الاستوديو التحليلي لمباراة فيتا كلوب الكونجولي بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على فيتا كلوب على استاد الشهداء غدًا السبت في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الأبطال.

وكتب معوض عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الجمعة: "ارتباط اسمي بالنادي الأهلي شرف كبير سواء لما كنت لاعب أو عضو في جهازه الفني أو محلل في قناته".

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وأضاف: "التحليل في قناة الأهلي كان خطوة قريبة لولا التزامي مع محطة محترمة هي إم بي سي مصر".

وأتم قائلا: "وحتى لو لم تحدث الآن، فهي خطوة أتمناها وأتشرف بها مثلما أتشرف بارتباط اسمي بكل ما له صلة بالقلعة الحمراء".

يُذكر أن سيد معوض سبق له العمل في قناة بيراميدز قبل إغلاقها.