رياضة | كين يدون رقماً مميزاً مع يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كين يدون رقماً مميزاً مع يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق يوفنتوس الإيطالي انتصاراً ثميناً على فريق أودينيزي، بنتيجة (4-1)، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري.

سجل أهداف يوفنتوس، مويس كين الهدف الأول والثاني لليوفي في الدقائق 11 و39، وإيمري تشان وبلايز ماتويدي الهدفين الثالث والرابع بالدقائق 67 و71، فيما أحرز كيفين لاسانيا، هدف أودينيزي الوحيد في المباراة.

Advertisements