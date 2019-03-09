رياضة | كين يدون رقماً مميزاً مع يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كين يدون رقماً مميزاً مع يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق فريق يوفنتوس الإيطالي انتصاراً ثميناً على فريق أودينيزي، بنتيجة (4-1)، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري.
سجل أهداف يوفنتوس، مويس كين الهدف الأول والثاني لليوفي في الدقائق 11 و39، وإيمري تشان وبلايز ماتويدي الهدفين الثالث والرابع بالدقائق 67 و71، فيما أحرز كيفين لاسانيا، هدف أودينيزي الوحيد في المباراة.
ذكرت شبكة اوبتا المتخصصة في رصد الاحصائيات، أن مويس كين مهاجم يوفنتوس أصبح أصغر لاعب يسجل ثنائية لليوفي، خلال مباراة واحدة في الكالتشيو، منذ جوزيبي جالديريسي (18 سنة و329 يومًا) في 1982.
وقدم صاحب الـ19 عاما و8 أيام عرضاَ قوياً مع يوفنتوس في مباراة اليوم ضد أودينيزي، ليرسل تحذير لفريق أتلتيكو مدريد قبل موقعة دوري الابطال.
وكان يوفنتوس قد سقط في فخ الخسارة من أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.