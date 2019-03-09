رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 8 مارس 2019.. ثورة تجتاح الملكي بفرمان من بيريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 8 مارس 2019.. ثورة تجتاح الملكي بفرمان من بيريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الجمعة الموافق 8 مارس 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها ثورة تصحيح المسار التي يقودها فلورينتينو بيريز رئيس النادي.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- راموس يدعم ريال مدريد أمام بلد الوليد رغم الإيقاف

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن استعدادات ريال مدريد في مران اليوم الجمعة لمباراة بلد الوليد المقرر إقامتها الأحد المقبل ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن جاريث بيل شارك في التدريبات لكن بمران منفرد للتعافي من الإصابة التي تعرض لها أمام آياكس الثلاثاء الماضي في لقاء العودة في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا والتي أسفرت عن خروج الملكي من البطولة بالخسارة بنتيجة 4/1 على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن المدافع الشاب لوبيز شارك في المران بعد تصعيده من الكاستيا بينما واصل ماركوس يورنتي وفينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز بالإضافة لداني كارفخال عملية التأهيل للتعافي من الإصابة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن سيرجيو راموس قائد المرينجي قرر السفر مع الفريق إلى بلد الوليد من أجل دعم اللاعبين رغم أنه سيغيب عن هذه المباراة بداعي الإيقاف.

- إيسكو يقرر الرحيل إلى الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية إيطالية بأن الإسباني إيسكو نجم ريال مدريد الإسباني اختار ناديه المقبل وذلك بسبب غضبه الشديد من أوضاع النادي في الفترة الحالية.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن إيسكو طلب من وكيل أعماله بدء التواصل مع مانشستر سيتي الإنجليزي للانضمام إلى السيتزنز في الميركاتو الصيفي.

وذكر الموقع الإيطالي بأنه لا يزال يتبقى لإيسكو أكثر من ثلاث سنوات في عقده الحالي مع ريال مدريد لكنه يرغب في الرحيل عن صفوف الملكي عقب نهاية الموسم الجاري.

وأفاد كالتشيو ميركاتو بأن إيسكو اشتعل غضبًا بعد استبعاد المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري له من قائمة ريال مدريد المشاركة أمام آياكس الهولندي في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

- ريال مدريد يرصد 350 مليون يورو لضم نيمار

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بدأ التحرك سريعًا للقيام بثورة تصحيح داخل صفوف الفريق أولها الاستقرار على أسماء اللاعبين الذين سيتم الإستغناء عن خدماتهم وثانيًا إبرام عدد من الصفقات النارية لتصحيح المسار.

وذكرت الصحف الإسبانية في الساعات الماضية بأنه من المحتمل أن يعلن فلورنتينو بيريز يوم الإثنين المقبل عن عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة الريال مرة أخرى بعد الاستقرار على إقالة الأرجنتيني سانتياجو سولاري عقب نهاية مباراة الفريق أمام بلد الوليد والمقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن الجولة 27 من الليجا الإسبانية.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية بأن ثورة التصحيح التي يجهزها بيريز لتطبيقها خلال المريكاتو الصيفي القادم ستكون أول ضرباته فيها هي التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي لقيادة الفريق للخروج من النفق المظلم الذي يعيشه الفريق بالوقت الحالي بعد أن كان على مدار 3 مواسم متتالية ملكًا على عرش أوروبا بفوزه بثلاث ألقاب دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية اليوم إلى أن فلورنتينو بيريز اتفق مع نيمار على قدومه إلى الريال مقابل تخليصه من النادي الباريسي بصفقة تصل إلى 350 مليون يورو لمدة 5 مواسم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأن بيريز سيجعل نيمار أغلى دخل سنوي بين جميع لاعبي العالم بحصوله على 45 مليون يورو سنويًا صافي.

- ريال مدريد يستهدف 4 نجوم في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني حدد الصفقات التي يرغب في ضمها للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز الصفوف.

وأفاد موقع الدون بالون الإسباني بأن مارسيلو الظهير الإيسر لريال مدريد بات على مشارف الرحيل في الصيف لذلك رصد النادي العديد من الأسماء لاختيار واحد منها لضمه في الميركاتو وهم الرباعي أليكس تيليس وماركوس ألونسو وأليكس ساندرو وجونيور فاريبو.

وأكد الموقع الإيطالي أن مودريتش نجم الفريق يستعد للرحيل هو الآخر في الصيف بعد رغبة واضحة من إنتر ميلان بالتعاقد معه وسيكون بديله في ريال مدريد إيركسن نجم توتنهام أو سافيتش نجم لاتسيو.

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وأشار الموقع الإسباني إلى أنه ستكون فهناك صفقة واحدة يسعي ريال مدريد لضمها في الصيف وهو هاري كين نجم توتنهام والذي يحاول بيريز رئيس النادي تخفيض سعره لضمه للفريق.

- جمهور ريال مدريد يطالب بالتخلي عن 7 نجوم .. تعرف عليهم

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن جماهير ريال مدريد طالبت إدارة النادي بالتخلي عن سبعة لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل ثورة التصحيح وتجديد الدماء والتي ينتهجها الملكي بعد نهاية الموسم الجاري.

وأفاد موقع البيرنابيو ديجيتال الإسباني بأن جمهور الريال طالب فلورنتينو بيريز رئيس النادي بالتخلص من كلا من جاريث بيل وماريانو دياز وفالفيردي وكريم بنزيما وتوني كروس ومارسيلو وفاييخو.

- إيسكو شرط نيمار للانتقال إلى ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حدد شرطه الوحيد لريال مدريد الإسباني من أجل الانضمام له في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت مجلة دون بالون الإسبانية بأن نيمار طالب إدارة ريال مدريد بالإبقاء على إيسكو وعدم التفريط فيه خاصة أن نيمار يتمتع بعلاقة صداقة قوية مع إيسكو.

وأشارت دون بالون إلى أن رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان أصبح قريبًا للغاية خاصة بعد خروج PSG من دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية أن نيمار سيبقى مع باريس سان جيرمان في حال تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا في العام الجاري ولكن بعد إقصاء النادي الفرنسي سيركز نيمار على ترك باريس والانضمام للملكي.

- بيريز يختار مدرب ريال مدريد الجديد

أشارت تقارير إسبانية إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، اتخذ قراره برحيل سانتياجو سولاري مدرب الفريق الحالي والتعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة الملكي.

وكشفت التقارير حسب موقع " OKdiario" الإسباني، بأن بيريز أمس كان في اجتماع مع خوسي أنخيل سانشيز لتحديد مستقبل سولاري ولتحديد المدرب الذي سيتولى قيادة الفريق لـ12 مباراه تبقت في الليغا والذي سيقود إعادة بناء الفريق في الصيف القادم.

وأضاف الموقع أنه بعد بضعة ساعات من الاجتماع توصلت الأمور لقرار بأن سولاري سيستمر أمام بلد الوليد ولكن إقالته محتملة بإنتظار موافقه مورينيو أو زيدان.

وأوضح بوجود اهتمام بمورينيو، تحرك مينديز وكيل البرتغالي للبرنابيو للتفاوض من أجل التوقيع المحتمل مع موكله للفريق الذي دربه من قبل بين 2011 و2013، حيث أنه برفض زيدان - الذي كان أول خيار لبيريز - لقيادة ريال مدريد حاليًا، أصبح البرتغالي هو الخيار الأول لإدارة ريال مدريد ولذلك وجود مُمثله مطلوب.

- ريال مدريد يدفع هذا المبلغ الضخم لراموس حال رحيله

أعلنت بعض التقارير الإسبانية عن المبلغ الذي سيقوم بدفعه نادي ريال مدريد، في حال رحيل مدافع المرينجي سيرجيو راموس، في الموسم المقبل.

كشفت العديد من التقارير الصحفية في إسبانيا إلى وجود خلاف بين رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز،راموس و ذلك بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد البطل الهولندي أياكس أمستردام .

وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية أن استغناء ريال مدريد عن سيرجو راموس سيكون أمرًا صعباً للغاية، حيث سيتكلف النادي الملكي مبالغ مالية كبيرة، تتقارب من 25 مليون يورو

- ريال مدريد يتلقى مصيبة جديدة

كانت آخر أربع إصابات بفريق ريال مدريد الإسباني من نصيب فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز وجاريث بيل وداني كارفاخال، وهذا يؤكد كارثه أخرى كبيه لريال مدريد حيث أن اللاعبون في ريال مدريد عانوا من 41 إصابه حتى الآن من هذا الموسم فقط.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه بجانب النتائج واللعب السيئ والجدل والتخطيط الرياضي، الإصابات تحتل مكانه كبيره في قائمة المشاكل التي أدت إلى خروج فريق من المنافسه على الليجا والكأس ودوري الأبطال.

بأخر الإصابات أمام أياكس أمستردام، مدريد موجود في سيناريو دراماتيكي بوجود حوالي أكثر من 37 إصابه بدنيه في الفريق هذا الموسم بـ3 أشهر متبقيه على إنتهاء الموسم

41 إصابه بـ21 لاعب أُصيب (مودريتش وسيبايوس وبراهيم دياز وفالفيردي فقط من نجوا من فاجعة الإصابات)، هذا هو التوازن الطبي المؤلم في مدريد، محاصرًا بالإصابات طوال الموسم.