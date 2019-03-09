رياضة | أحمد ناجي يحضر يوم الوحدة الوطنية في الشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد ناجي يحضر يوم الوحدة الوطنية في الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر، يوم الوحدة الوطنية الذي نظمه المهندس حسن ضوة نائب رئيس حزب الغد بمحافظة الشرقية.

ولاقى أحمد ناجي ترحابا شديدا من أهالي قرية ميت يزيد التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية معه.

وشهد اليوم الرياضي مباراتين وديتين بين فريقي الوحدة والوطنية، من المسلمين والمسيحين، في فكرة أشاد بها الجميع بعد أن أصر المهندس حسن ضوة على تنظيم هذا اليوم.

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وقام أحمد ناجي والمهندس حسن ضوة بتوزيع الجوائز على المتفوقين علميا ورياضيا، وكذلك الفائزين في اليوم الرياضي، وقام بتوزيع الدروع والهدايا التذكارية على الحاضرين.

وشهد اليوم الرياضي تواجد البطلة الأولمبية رحاب أحمد، التي فازت بالميدالية الفضية في "رفع الأثقال" سيدات بوزن 50 كجم لمتحدى الأعاقة فى الدورة البارالمبية.