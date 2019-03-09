رياضة | الترجي يقهر حوريا ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترجي يقهر حوريا ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صعد فريق الترجي الرياضي التونسي إلى دورربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدالفوز بنتيجة 2-صفر على ضيفه حوريا كوناكري الغيني في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية في البطولة الأفريقية .

وأقيمت المباراة على ملعب "رادس " القريب من العاصمة التونسية، فام بإحراز الاهداف كلا من حميد ماريوس أسوكو "23 خطأ في مرماه" والكاميروني فرانك كوم (83) هدفي الترجي.

حامل اللقب، الترجي يتصدر المجموعة برصيد 11 نقطة فيما يأتي حوريا كوناكري في مركز الوصافة برصيد 7 نقاط.

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وفي مباراة أخرى، قلب أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي تأخره إلى تعادل مع ضيفه بلاتينيوم من زمبابوي "2-2".

وبدأ التسجيل للضيوف نيفر تيغيري في الدقيقة 27 ثم أضاف رانسوم بافاري الهدف الثاني في الدقيقة 37، وفي آخر المواجهة تمكن ثيمبينكوسي لورش (81) والزامبي أوغوستين مولينغا (87) من ادراك التعادل للفريق المضيف.

ويحتل أورلاندو بيراتس المركز الثالث برصيد 6 نقاط فيما يتذيل بلاتينيوم المجموعة برصيد 2 نقطة.