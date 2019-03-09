رياضة | ريال مدريد يعود لمواجهة بلد الوليد بعد غياب 5 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يعود لمواجهة بلد الوليد بعد غياب 5 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود فريق ريال مدريد الإسباني، إلى بلد الوليد بعد خمسة أعوام، حيث زار اللوس بلانكوس ملعب خوسيه ثوريا للمرة الأخيرة في الليغا بالموسم 2013-14.

وأشار الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد إلى أنه يعود الميرنجي إلى بلد الوليد، حيث يزور الفريق الأبيض ملعب خوسيه ثوريا في إطار الجولة 27 من الليجا.

وجاءت المباراة الأخيرة على ملعب بلد الوليد في الليجا في الموسم 2013-14، عندما زار البلانكوس الملعب في 7 مايو 2014 في مباراة انتهت بالتعادل 1-1، مع هدف سيرخيو راموس.

Advertisements

في تاريخ الليجا، لعب ريال مدريد 42 مباراة خارج الديار ضد بلد الوليد، وتقف الإحصاءات إلى جانب البلانكوس، الذين خسروا في مباراة واحدة فقط من زياراتهم السبع الأخيرة.

مع الأخذ بعين الاعتبار المباريات في البرنابيو أيضاً، يكون الفريقان قد تواجها 85 مرة في الليغا، وانتهت 54 مباراة منها بالفوز الأبيض. إلى جانب ذلك، لم يذق ريال مدريد طعم الهزيمة في المباريات الثماني الأخيرة ضد بلد الوليد.

بعد غيابه عدة مواسم عن دوري الدرجة الأولى، يعود بلد الوليد لاستقبال ريال مدريد. التقى الفريقان في الجولة الأولى في المسابقة المحلية، عندما عاش البرنابيو أمسية فاز فيها الفريق 2-0، بهدفي فينيسيوس جونيور وراموس.