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رياضة | أهداف مباراة - الترجي التونسي 2 × 0 حوريا الغيني

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - الترجي التونسي 2 × 0 حوريا الغيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دوري كأس الأمير

القادسية

1

x
14:40

2

الأهلي

النصر

3

x
17:40

2

الإتفاق

الهلال

1

x
19:30

1

الوحدة

الاتحاد

2

x
19:30

0

الفيحاء

يوفنتوس

4

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x
21:30

1

أودينيزي

أتلتيك بيلباو

0

x
22:00

0

إسبانيول

دوري أبطال أفريقيا

الإسماعيلي - مصر

1

x
18:00

1

مازيمبي - جمهورية الكونجو

النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر

0

x
18:00

1

النادي الإفريقي - تونس

الترجي الرياضي - تونس

1

x
21:00

0

حوريا - غينيا

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