رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة 8 مارس.. الصفقة الكبري تقترب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة 8 مارس.. الصفقة الكبري تقترب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي برشلونة لخوض مباراة قوية ضد رايو فاليكانو يوم الغد السبت، في منافسات بطولة الدوري الاسباني، ويقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة والموافق 8 مارس 2019.

1- رئيس ليون يتوعد برشلونة

أكد جان ميشيل أولاس، رئيس نادي أوليمبيك ليون الفرنسي، أن نادي برشلونة الإسباني لديهم هامش ومساحة كبيرة للمناورة، وأن هدفهم هو التأكيد على أنهم موجودين وقادرين على المنافسة.

وقال رئيس ليون في تصريحات صحفية: "إن كانت لنا إمكانية ولو صغيرة للفوز فسنفعل ما يمكن من أجل تحقيق ذلك، وهذا ما فعلناه أمام المان سيتي في دوري المجموعات، الأمر جدير بالمحاولة من أجل الإستمرار في الحلم".

وأضاف: "ذهبنا للبيرنابيو من أجل مشاهدة البارسا، لديهم لاعبين مذهلين في الهجوم".

2- بايرن ميونيخ يهدد برشلونة بخطف صفقة الموسم

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، يواجه خطر كبير، بخصوص التعاقد مع النجم الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت، قائد ومدافع أياكس أمستردام.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن نادي بايرن ميونيخ الألماني هو التهديد الأكبر لبرشلونة بخصوص دي ليخت.

ويخشى الكتلان من تقديم عرض ضخم من قبل الألمان لضم اللاعب، لكن رغبة هذا الأخير بالإنتقال واللعب بجانب فرانكي دي يونج الذي يعج عامل أساسي يجعل دي ليخت يلعب لصالح البارسا.

3- هل تصبح صفقة "القرن"؟.. نيمار يُغازل برشلونة من جديد

نشر نيمار صور عن أبرز اللحظات في مسيرته الكروية بداية من سانتوس البرازيلي حتى الآن، كما استعرض مشاركته مع منتخب البرازيل والإصابة القوية التي تعرض لها معه في مونديال 2014.

وكانت أبرز لقطة هي لحظة ظهوره الأول أثناء التوقيع مع ناديه السابق برشلونة الإسباني كما نشر نيمار صورة لاحتفاله بلقب دوري أبطال أوروبا مع البلوجرانا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفال جماهير البارسا بالريمونتادا التاريخية على باريس سان جيرمان في مثل هذا اليوم عندما فاز البرسا بستة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ16 لموسم 2016/ 2017.

4- بارتوميو يوجه رسالة إلى رئيس ريال مدريد وجماهير برشلونة

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن رئيس البارسا أخبر بعض المقربين منه، أنه كان سيتقدم باستقالته، إذا تعرض فريقه الكتالوني لنفس ما حدث مع ريال مدريد هذا الموسم.

وأشارت تقارير إلى أن إدار الفريق الملكي تعتزم إقالة المدرب سانتياجو سولاري وتعيين البرتغالي جوزيه مورينيو بدلًا منه.

ويحتل ريال مدريد، المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 48 نقطة، بفارق 12 نقطة عن المتصدر برشلونة، بعد خوض 26 جولة.

5- برشلونة في طريقه لصفقته الكبري

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي، اختار الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسباني إلىدي ليخت هو أولوية بالنسبة لبرشلونة، والنادي سيبذل قصارى جهده للتعاقد معه.

وأضاف أن دي ليخت كذلك يريد الذهاب إلى الكامب نو واللعب مع صديقه دي يونغ، تكلفة التعاقد معه من الممكن أن تكون أقل من دي يونغ و مينو رايولا وكيله سيفعل ما يقوله اللاعب.

6- برشلونة يفرض شرطا غريبا في عقد دي يونج

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حرص مسئولو برشلونة الإسباني، في فرض جميع الشروط التي يرغب فيها الفريق، خلال صفقة النادي مع الشاب الهولندي فرانكي دي يونج.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الموندو ديبورتيفو"، إن برشلونة آمن صفقة دي يونج، حيث فرض توقيع بوليصة تأمين عقب التعاقد مع اللاعب.

حيث في حال وصول اللاعب مصابا في الصيف القادم، أو تعرضه للإصابة في الفترة الحالية مع نادي أياكس امستردام الهولندي، وتضمن بوليصة التأمين تكلفة التوقيع مع اللاعب.

ونجح دي يونج في قيادة نادي اياكس امستردام الهولندي، في تحقيق الفوز على فريق ريال مدريد الإسباني، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

7- رئيس برشلونة يُهين فلورنتينو بيريز بتصريح ناري

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، أخبر بعض المقربين منه، بأنه كان سيتقدم باستقالته، إذا وقع فريقه في نفس ما حدث مع ريال مدريد هذا الموسم.

ويمر ريال مدريد، بفترة عصيبة، فقد خرج من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا في غضون أسبوع واحد فقط، كما أصبح قاب قوسين أو أدنى من الخروج من دائرة المنافسة على لقب الليغا المحلية أيضا، إذ يحتل المركز الثالث، برصيد 48 نقطة، بعد 26 جولة، متخلفا بفارق 12 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة، المتصدر.

8- مدرب أياكس يكشف كواليس الإطاحة بالريال واقتراب نجم الفريق من برشلونة

قال ألفريد شرودر المدرب العام لفريق أياكس امستردام الهولندي إنه كان يتوقع الفوز علي ريال مدريد الإسباني بعقر داره في إياب دور ال16 بدورة ابطال أوروبا التى أقيمت يوم الثلاثاء الماضي علي ملعب سانتياجو برنابيو ، لكنه لم يتوقع الانتصار بأربعة أهداف مقابل هدف واحد والتأهل لربع نهائى التشامبيونزليج على حساب حامل اللقب في آخر 3 نسخ متتالية من عمر البطولة القارية.

وقال شرودر خلال مداخلة هاتفية مع عمر ربيع ياسين في برنامج وورلد سبورتس بقناة النادى الإهلي إن فريقه خسر لقاء الذهاب أمام النادى الملكى بهدفين مقابل هدف واحد بسبب ظروف صعبة مر بها الفريق لكن الجهاز الفنى لاياكس عقد جلسة مع اللاعبين قبل مباراة الإياب أكد خلالها علي ثقته فى إمكانياتهم لتحقيق الفوز علي الميرينجى.

وعن تأثير رحيل فرانكى دى يونج نجم أياكس إلى برشلونة الإسباني بداية من الموسم المقبل.

وأوضح : " دي يونج لاعب مميز ، وسنركز أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة علي تخريج نجوم جدد من أكاديمية أياكس لتدعيم صفوف الفريق الأول وخلق جيل جديد من اللاعبين الشبان الجيدين "ّ.

كما علق مدرب أياكس علي أنباء رحيل لاعب الفريق دىي ليخت إلى برشلونة أيضا في الانتقالات الصيفية المقبلة ، قائلا : " قدرات دى ليخت تؤهله للعب في البارسا ، لكن حتى الآن لم تحدث أي مفاوضات رسمية بين الناديين من أجل الحصول على خدماته "ّ.

9- مواعيد مباريات برشلونة وريال مدريد المقبلة

يخوض فريقي برشلونة ريال مدريد الإسبانيين، العديد من المواجهات الهامة والحاسمة فى مختلف البطولات خلال شهر الفترة المقبلة.

وينتظر النادي الكتالوني مواجهتان في الدوري الأسباني ودوري الأبطال وهما:

- برشلونة x رايو فاليكانو 9/3/2019

- برشلونة X أوليمبك ليون 14/3/2019

10- باريس سان جيرمان يستعد لتوجيه ضربة قوية لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، برئاسة ناصر الخليفي، ينوى توجيه ضربة قوية لنظيره برشلونة الإسباني.

ووفقًا لما ذكره "Radio Montecarlo" فإن نادي العاصمة الفرنسية، سوف يحاول التعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينهو، لاعب وسط البارسا بعد أن خسر سباق المنافسة على ضم الهولندي فرانكي دي يونج الذي وقع للبارسا.

الجدير بالذكر أن النجم الدولي البرازيلي ينتهي عقده مع النادي الكتالوني في عام 2023، ويبلغ شرط إنهاء العقد 400 مليون يورو، وفي 12 يوليو سيصل لعمر 27 سنة.