رياضة | اجتماع بين وكيل مورينيو ومسؤولي ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع بين وكيل مورينيو ومسؤولي ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن خورخي مينديز وكيل الأعمال الشهير تفاوض هذا الخميس في البرنابيو على توقيع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مع ريال مدريد الإسباني.

وبحسب ما ذكرته "OKdiario" فإن ريال مدريد لا يزال يبحث عن مدرب يأخذ الفريق على وجه السرعه بعد المباراه ضد بلد الوليد وخوسيه مورينيو لديه فرصه كبيره ليتم إختياره هو، وخورخي مينديز، ممثل المدرب البرتغالي، كان يتفاوض يوم الخميس في البرنابيو لتوقيع النادي الابيض مع البرتغالي.

فلورنتينو بيريز أمس كان في اجتماع مع خوسي أنخيل سانشيز لتحديد مستقبل الأرجنتيني سانتياجو سولاري ولتحديد المدرب الذي سيتولى قيادة الفريق لـ12 مباراه تبقت في الليغا والذي سيقود إعادة بناء الفريق في الصيف القادم.

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وبعد بضعة ساعات من الاجتماع توصلت الأمور لقرار بأن سولاري سيستمر أمام بلد الوليد ولكن إقالته محتمله بإنتظار موافقه مورينيو او زيدان.

بوجود اهتمام بمورينيو، تحرك مينديز للبرنابيو للتفاوض من أجل التوقيع المحتمل مع موكله للفريق الذي دربه من قبل بين 2011 و2013، برفض زيدان - الذي كان اول خيار لبيريز - لقيادة ريال مدريد حاليًا، أصبح البرتغالي هو الخيار الأول لإدارة ريال مدريد ولذلك وجود مُمثله مطلوب.

في الوقت الحالي بالرغم من عدم اتخاذ اي قرار يبدو أن مورينيو اقرب من أي وقت للعوده لمقاعد بدلاء ريال مدريد، من المذكور في السابق ان بيريز مهووس بالمدرب البرتغالي وعودته للبرنابيو قد تكون محتمله.

حتى الأن، سولاري سيقود الفريق الأحد القادم ضد بلد الوليد ولكن يوم الاثنين قد يكون هُناك دخان أبيض بهدف التوقيع مع المدرب الجديد وقد يكون خوسيه مورينيو.