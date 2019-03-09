رياضة | في اليوم العالمي للمرأة.. وراء كل لاعب عظيم سيدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في اليوم العالمي للمرأة.. وراء كل لاعب عظيم سيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إحتفل العالم الجمعة بذكرى اليوم العالمي للمرأة ولا يمكن أن تمر تلك المناسبة مرور الكرام على لاعبي كرة القدم التي لا تختلف كثيراً عن حياة الكثيرين من الأشخاص فمعظم اللاعبين يتوفرون على زوجات وصديقات دائماً ما يظهرن بجانبهم في المناسبات والحفلات الخاصة.

وفي التقرير التالي نسلط معكم الضوء على أبرز زوجات لاعبي كرة القدم

أنتونيلا روكيزو " ليونيل ميسي "

لا يمكن أن نتحدث عن زوجات لاعبي كرة القدم في اليوم العالمي للمرأة دون أن نتطرق للحديث عن أنتونيلا التي ربطتها علاقة عاطفية بالارجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الأسباني الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم في خمسة مناسبات.

ومنذ أن كانا في الخامسة من عمرهما ربطت الأثنين قصة حب قوية وأعلن ميسي خلال العاميين الماضيين زواجه بصورة رسمية من أنتونيلا وهو الذي أنجب منها أربعة أبناء.

أديرن جارسيا " دافيد دي خيا "

تعتبر أديرن واحدة من أكبر زوجات اللاعبين الداعمين لأزواجهم وهي التي تربطها علاقة حب بحارس مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي خيا منذ العام 2013 وأكد في مقابلات صحفية عديدة أنه تعرف عليها في إحدى الحفلات الغنائية.

ودائماً ما تلعب أديرن دور البطولة في حياه دي خيا خاصةً وأنها كانت السبب في رفضه لأكثر من للرحيل عن قلعة الأولد ترافورد.

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هيلينا سيغر " زلاتان إبراهيموفيتش "

وقفت زوجة واحد من أكثر اللاعبين إثارة للجدل في كرة القدم بجانب زوجها في جميع المحطات التي لعب لها وكانت تؤكد أن زوجها يبلي بلاء حسن في أي مكان يذهب له وقادر على كتابة تاريخ له ولعائلته بأي دوري لكن المثير للجدل في علاقتهما أنها تكبره بإحدى عشر سنة كاملة.

شاكيرا " جيرارد بيكيه "

من أبرز قصص الحب الموجودة في الوسط الرياضي تلك التي جمعت الفنانة الكولومبية الشهيرة شاكيرا بمدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الأسباني جيرارد بيكيه على الرغم من أنها تكبره بعشرة سنوات إلا أنهما دائماً ما يثبتا مقولة أن " الحب أعمى "

وتقف شاكيرا بجانب زوجها في الكثير من المباريات خاصةً أنها لا تغيب عن أي كلاسيكو يجمع بين برشلونة وريال مدريد من المدرجات كما أنها دائمة حضور مباريات كرة السلة بجانب زوجها.

ايرينا سيريدوفا " جان لويجي بوفون "

سيريدوفا وصيفة ملكة جمال الاتحاد السوفيتي سابقاً والتي تربطها علاقة حب حميمه بحارس المنتخب الأيطالي السابق وحارس باريس سان جيرمان جان لويجي بوفون والتي دائماً ما تقوم بنفي اي شائعات تطلقها الصحف والمواقع الإلكترونية بخصوص زوجها.

ولا ينسى لها عشاق الكرة حول العالم أنها وقفت في صف بوفون أثناء قضية التلاعب التي طالت البيانكونيري في العام 2007 وطلبت منه أن يعيد الفريق إلى سابق عهده وهو ما تحقق.