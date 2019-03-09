رياضة | كيف أحدث بيريز ثورة في ريال مدريد بعد المواسم السيئة الماضية ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف أحدث بيريز ثورة في ريال مدريد بعد المواسم السيئة الماضية ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صار نادي ريال مدريد الإسباني على موعد مع موسم جاف، وسيكون هذا الموسم السابع الذي فشل فيه بيريز مع ريال مدريد بدون تحقيق أي بطولة، وفي مثل هذه المواسم عادة ما يحدث فيها تغيير جذري.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أول ما يقوم به هو تغيير المدرب، ثم يقوم بالتعاقد مع بعض النجوم، ففي موسم 2005/06 تم التعاقد مع سيرخيو راموس، وبابتيستا وروبينهو، ولكن في المقابل بعد الفشل للموسم الثاني على التوالي تم بيع فيجو وسولاري وكذلك إيتو وأوين وصامويل، وساكي في وقتها كان مديرًا رياضيًا ثم غادر.

بعد الفشل في موسم 2008/09، تم التعاقد مع كريستيانو رونالدو وكاكا وبنزيما وألونسو وراؤول ألبيول وأربيلوا وجرانيرو، وفي الوقت نفسه فقد غادر سالغادو وكانافارو وشنايدر وأريين روبين.

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ثم بعد الفشل في موسم 2009/10 تعاقد رسميًا مع مورينهو، ووقع مع دي ماريا وأوزيل وخضيرة وكارفاليو وكاناليس وبيدرو ليون وفي المقابل قادر غوتي وراؤول أسوار النادي، واستطاع مورينهو جعْل هذا الفريق قادرًا على المنافسة.

بعد موسم 2012/13 غادر مورينهو بعد تحقيقه للقب الليجا وكأس الملك في ثلاث مواسم، استطاع الرئيس جلب كارول أنشيلوتي، وفي نفس الوقت تم التعاقد مع غاريث بيل ولاعبين آخرين، في المقابل غادر 9 لاعبون، أبرزهم كاكا وأوزيل وهيجواين وكاييخون.

وأخيرًا بعد الفشل في موسم 2014/15، تمت إقالة أنشيلوتي وتعيين رافائيل بينيتيز، المدرب الأسباني لم يكن قادرًا على تقديم الإضافة، وفي نفس الموسم تمت إقالته أيضًا وتم تعيين زين الدين زيدان زيدان مدربًا للفريق واستطاع بذلك صنع التاريخ.