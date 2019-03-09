رياضة | ريال مدريد يتلقى مصيبة جديدة

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كانت آخر أربع إصابات بفريق ريال مدريد الإسباني من نصيب فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز وجاريث بيل وداني كارفاخال، وهذا يؤكد كارثه أخرى كبيه لريال مدريد حيث أن اللاعبون في ريال مدريد عانوا من 41 إصابه حتى الآن من هذا الموسم فقط.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه بجانب النتائج واللعب السيئ والجدل والتخطيط الرياضي، الإصابات تحتل مكانه كبيره في قائمة المشاكل التي أدت إلى خروج فريق من المنافسه على الليجا والكأس ودوري الأبطال.

بأخر الإصابات أمام أياكس أمستردام، مدريد موجود في سيناريو دراماتيكي بوجود حوالي أكثر من 37 إصابه بدنيه في الفريق هذا الموسم بـ3 أشهر متبقيه على إنتهاء الموسم.

41 إصابه بـ21 لاعب أُصيب (مودريتش وسيبايوس وبراهيم دياز وفالفيردي فقط من نجوا من فاجعة الإصابات)، هذا هو التوازن الطبي المؤلم في مدريد، محاصرًا بالإصابات طوال الموسم.

حتى في بعض الأحيان، واجه الفريق لحظات حرجه مثل في بداية العام عندما كان سولاري بالكاد لديه لاعبين في الهجوم وكان عليه أن يفعل ما يستطيع فعله للمضي قدمًا.

في الواقع، كانت مباراة أياكس مثالًا على المحنه التي تعرض لها الفريق هذا الموسم حيث ظهرت النتيجه السيئه واللعب السيء وغياب التسجيل وثلاثة إصابات، التي أصبحت في النهايه أربعه بعد معرفة اصابة كارفاخال بالأمس.

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إصابة الظهير الأيمن الاسباني كانت عُباره عن إصابه من الدرجة الثانيه في العضله المستقيمه الفخذيه في فخذه الأيمن، وأيضًا عرفنا إصابة فاسكيز التي تم إستبداله بسببها في مباراة أياكس حيث يُعاني من إصابه من الدرجه الأولى في الأوتار بفخذه الأيسر ولن يكون تحت أوامر سولاري لشهر.

ومن ناحيه اخرى، لم يتم التعرف على حجم المشكله التي عانى منها بيل في كاحله الأيمن، مما جعله ينهي المباراه يوم الثلاثاء الماضي وهو في حالة تألم، في الوقت الحالي يمارس الويلزي التدريب على انفراد ويكاد يكون مستبعدًا في مباراة يوم الأحد ضد بلد الوليد.

أما أصابة فينيسيوس فهي الأخطر من ذلك كله حيث تعرض لتمزق في أربطة المفصل الأيمن للقدم وسيغيب لشهرين تقريبًا وعمليًا هو ودع الموسم، البرازيلي يُعد أحدث ضحيه لقائمه طويله من الإصابات التي أثرت على 84% من التشكيله.

ما حدث للوبيتيجي وسولاري هو وضع غير معتاد وغير طبيعي لأنه حتى حراس المرمى اُصيبوا، حتى جميع المهاجمين اُصيبوا، ماريانو كان لاكثر من 80 يوم مُصاب وأسينسيو لاكثر من 40 يوم وبيل يُعاني من رابع اصابه له في الموسم والأن فينيسيوس يقول وداعًا للموسم.

الاصابات صنعت الفوضى وخصوصًا في فكر سولاري مثل اصابة يورينتي عندما كاد ان يدخل خطط الارجنتيني، حتى كارفاخال ومارسيلو توقفوا عن مشوارهم بسبب الاصابات، حتى إيسكو غاب لـ25 يوم بسبب الزائده الدوديه.