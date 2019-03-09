رياضة | مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع لموقعة فيتا كلوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع لموقعة فيتا كلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيواجه به مضيفه فيتا كلوب الكونغولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - سعد سمير - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - كريم وليد "نيدفيد" - ناصر ماهر - رمضان صبحي - جونيور أجاي

خط الهجوم : مروان محسن.

وكان مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، اختتم مران الفريق الجماعي، اليوم، بتدريبات اللاعبين على الكرات العرضية والتصويب من خارج منطقة الجزاء.

وشارك جميع اللاعبين في الفقرة التي أقيمت في نهاية مران الفريق، اليوم، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية، كينشاسا.

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الأهلي يواجه الرطوبة في كينشاسا بالمياه والعصائر

حرص سباستيان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه اللاعبين بين فقرات مران اليوم، بتناول المياه والعصائر لمواجهة الرطوبة في الكونغو.

وقام سبستيان بمنح اللاعبين جزءًا من الوقت بين فقرات المران الجماعي للفريق، اليوم الجمعة، لتناول العصائر والمياه.

وشدد سباستيان على جميع اللاعبين خلال فقرات المران بضرورة تناول المياه لتفادي الإصابات التي تنتج عن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في ظل صلابة أرضية الملعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة من مساء غدٍ، السبت، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كما قاد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين في تقسيمة قوية مع نهاية المران الجماعي.

وشارك في التقسيمة جميع اللاعبين عدا هشام محمد الذي اكتفى بأداء جلسة في الجيم بسبب آلام الركبة.

واطمأن لاسارتي على جميع لاعبي الفريق في التقسيمة التي استوقفها أكثر من مرة لتنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية.