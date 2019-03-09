رياضة | مشجعو الزمالك يتجمعون أمام بوابات النادي للمطالبة بتذاكر مباراة جورماهيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشجعو الزمالك يتجمعون أمام بوابات النادي للمطالبة بتذاكر مباراة جورماهيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد عدد كبير من مشجعي الزمالك أمام بوابات النادي الأبيض، اليوم الجمعة من أجل الحصول على تذاكر مباراة الزمالك وجورماهيا.

ومن جانبهم قام أمن النادي بإبلاغ الجماهير، أن تذاكر المباراة لم ولن تطرح للبيع إلا لأعضاء الجمعية العمومية فقط.

ورفضت الجماهير الانصراف وتمسكت بالتواجد أمام بوابات النادي، لعدد ساعات طويل، قبل أن يتغلب اليأس عليها، وتغادر بعد تأكدها من عدم وجود تذاكر.

ويتقابل الزمالك مع بطل كينيا، بعد غد الأحد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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وكان رئيس نادي الزمالك، حرص على حسم مصير المدرب السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق، وذلك قبل مواجهة فريق جورماهيا الكيني في الكونفدرالية الإفريقية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات صحفية : "جروس لن يرحل عن تدريب الفريق، وسيستمر حتى نهاية الموسم الحالي، والجميع يثق به لتحقيق البطولات".

وأضاف : "الفترة الحالية مهمة في عمر الموسم، حيث أن المنافسة أصبحت كبيرة أفريقيا ومحليا، والفريق سيدخل على مباريات تعد في غاية الأهمية".

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته ببطولة الكونفدرالية برصيد 5 نقاط، حيث فاز مباراة وحيدة، وتعادل في مواجهتين، وخسر في لقاء.