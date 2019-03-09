رياضة | مدرب وولفرهامبتون يوجه تحذيرًا لـ تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب وولفرهامبتون يوجه تحذيرًا لـ تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق نونو سانتو، المدير الفني لفريق وولفرهامبتون، حول إن كانت نقطة تحول في موسم فريقه، تحقيق الإنتصار على تشيلسي في الدور الأول.

وقال مدرب وولفرهامبتون خلال مؤتمر صحفي: "نعم، لقد كانت لحظة عظيمة ومهمة للغاية لأنها أتت بعد فترة سيئة للغاية، لذا هي بالفعل كانت نقطة تحول في موسمنا. نعلم أن الفرق دائماً تمر بفترة صعود وهبوط بالمستوى".

وأضاف: "ولقد فعلنا ذلك مرة آخرى ضد كارديف بعد فترة من الأداء السيء، لذلك سنحاول الحفاظ على التوازن ونكون منافساً قوياً ونتحدى أنفسنا يوم الأحد [أمام تشيلسي]".

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وواصل عن مواجهة تشيلسي: "نحن ننظر إليهم كـ تشيلسي (فريق كبير) ونعرف ما سنواجهه. هم يقدمون كرة قدم جميلة، ولديهم مدرب رائع. ستكون المباراة صعبة للغاية، ولكن علينا أن نركز على ما يمكننا القيام به لمنعهم من اللعب".

وتابع: "إنه أحد أهم الجوانب في اللعبة [أن تحاول منع الخصم من اللعب بطريقته]. عندما تكون الكرة بحوزتك عليك أن تلعب وتعرف كيف تتصرف بها لتجنب خطورة فريق مثل تشيلسي بأسهل طريقة أثناء المباراة وهذا واحد من الجوانب المهمة".

واختتم عن هيجواين: "هو مهاجم جيد للغاية. واجهته عندما كان يوفنتوس، لاعب جيد جداً، أحد أفضل المهاجمين في العالم. إيقافه أمر صعب لأنه لاعب يلعب بلمسة واحدة، وإنهاءه رائع للغاية، لذلك يجب أن يكون روي [باتريسيو] مركزاً أمامه".