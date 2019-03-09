رياضة | ريال مدريد يدفع هذا المبلغ الضخم لراموس حال رحيله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يدفع هذا المبلغ الضخم لراموس حال رحيله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت بعض التقارير الإسبانية عن المبلغ الذي سيقوم بدفعه نادي ريال مدريد، في حال رحيل مدافع المرينجي سيرجيو راموس، في الموسم المقبل.

كشفت العديد من التقارير الصحفية في إسبانيا إلى وجود خلاف بين رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز،راموس و ذلك بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد البطل الهولندي أياكس أمستردام .

Advertisements

وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية أن استغناء ريال مدريد عن سيرجو راموس سيكون أمرًا صعباً للغاية، حيث سيتكلف النادي الملكي مبالغ مالية كبيرة، تتقارب من 25 مليون يورو.

وواصلت الصحيفة الإسبانية أن عقد راموس ينتهي في صيف عام 2021 وليس 2020، وأن جماهير الميرنجي لن تقبل بقرار بيع قائد النادي الأبيض.

كما يذكر أن قائد ريال مدريد كان قد أخبر بيريز أنه على استعداد للرحيل بعد نهاية الموسم الحالي، إذا حصل على مستحقاته المالية كاملة والتي تبلغ 25 مليون يورو .