رياضة | ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازالت أحداث الجولة الثالثة والعشرين من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مشتعلة، ويواصل فريق الهلال تسيده لجدول الدوري السعودي بفارق كبير عن أكبر منافسيه، بينما يتسيد جدول الهدافين ليندر توامبا، لاعب فريق التعاون. ويأتي ترتيب هدافي الدوري السعودي على النحو التالي : ليندر توامبا (التعاون) 18 هدف. Advertisements بافيتيمبي جوميز (الهلال) 17 هدف. عبدالرزاق حمدالله (النصر) 17 هدف. عمر السومة (الأهلي) 16 هدف. كريستيان خوانكا (الاتفاق) 14 هدف.

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