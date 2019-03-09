رياضة | أهداف المباراة الودية - مصر الأوليمبي 2 × 0 مالاوي الأوليمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف المباراة الودية - مصر الأوليمبي 2 × 0 مالاوي الأوليمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
القادسية
1
x
14:40
2
الأهلي
النصر
3
x
17:40
2
الإتفاق
الهلال
1
x
19:30
1
الوحدة
الاتحاد
2
x
19:30
0
الفيحاء
يوفنتوس
4
x
21:30
1
أودينيزي
أتلتيك بيلباو
0
x
22:00
0
إسبانيول
دوري أبطال أفريقيا
الإسماعيلي - مصر
1
x
18:00
1
مازيمبي - جمهورية الكونجو
النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر
0
x
18:00
1
النادي الإفريقي - تونس
الترجي الرياضي - تونس
1
x
21:00
0
حوريا - غينيا