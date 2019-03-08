انت الان تتابع تفاصيل خبر سان جيرمان يخطط لسيناريو انتقامي من برشلونة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 8 مارس 2019 11:42 مساءً - يسعى باريس سان جيرمان إلى تنفيذ سيناريو انتقامي من برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك عبر التعاقد مع أحد نجوم البارسا.

ووفقاً لراديو "مونت كارلو" الفرنسي، فإن سان جيرمان عقب الخروج من دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي، يريد تقوية صفوفه بضم البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم البارسا.

ويريد سان جيرمان الانتقام من برشلونة، إثر نجاح الأخير في التفوق عليه خلال صفقة الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب أياكس، بحسب موقع كوورة.

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وكان كوتينيو هدفاً قديماً لناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، ولكنه عاد الآن إلى مقدمة اهتمام النادي الفرنسي في الميركاتو الصيفي.

ورغم أن عقد اللاعب البرازيلي مع البارسا يمتد حتى عام 2023 بشرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو، فإن كوتينيو لا يعيش فترة سعيدة مع برشلونة في الموسم الحالي.

يذكر أن كوتينيو انضم إلى برشلونة في يناير 2018 قادماً من ليفربول خلال صفقة قدرت بـ120 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليون يورو كمكافآت.