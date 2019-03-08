شكرا لقرائتكم خبر عن «العزومات» كلمة السر فى القسم الثانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت منافسات الجولة الحادية والعشرين لدورى القسم الثانى العديد من الأحداث المثيرة بعد سقوط العديد من الأندية الجماهيرية، أبرزها القناة والمنصورة والترسانة والمنيا وأسوان فى فخ الخسارة أو التعادل فى سباق القمة، كما شهدت المنافسات خسارة 6 أندية على ملاعبها هى: منتخب السويس والإعلاميين والشمس والمنصورة وشباب تلا، وشهدت المنافسات غياب 4 مديرين فنيين عن قيادة أنديتهم للإيقاف بناء على تقارير حكام ومراقبى الجولة، أبرزهم: أيمن المزين المدير الفنى لنادى طنطا، وطلحة راغب المدير الفنى لنادى كفر الشيخ، ونبيل محمود المدير الفنى لنادى البلدية، ومحمد هريدى المدير الفنى لشباب ملوى، فيما شهدت 3 مباريات أحداثا مثيرة فى الدقائق الأخيرة، منها مباراة المنصورة وضيفه أبوقير والتى شهدت اعتراضات بالجملة من جانب الجهاز الفنى للمنصورة ولاعبى الفريق على حكم المباراة الدولى محمد معروف، احتجاجا على صحة قراره احتساب الهدف الثانى لفريق أبوقير بداعى التسلل.. وتوقفت المباراة لمدة 8 دقائق، فى محاولة من أصحاب الأرض لإقناع الحكم ولكن دون جدوى.

وشهدت مباراة كفر الشيخ مع الجزيرة مطروح التوقف مرتين بعد احتساب الحكم طارق مجدى ضربة جزاء لكفر الشيخ، نجح من خلالها أصحاب الملعب فى إحراز الهدف الثانى، كما توقفت المباراة وانسحب لاعبو الجزيرة بعد احتجاجات عنيفة من الجهاز الفنى بقيادة أدهم السلحدار احتجاجا على احتساب الهدف الثالث لكفر الشيخ بعد نزول رئيس النادى حمدى حفيظ إلى أرض الملعب ثم عاد أبناء مطروح مرة أخرى واستكملوا اللقاء.

من جانبه، أكد رئيس نادى الجزيرة مطروح أن حكم المباراة تحامل على فريقه بشكل مبالغ فيه للغاية بعد نجاح الجزيرة فى التقدم منذ البداية بهدف، وبعدها قام الحكم طارق مجدى بإهداء ضربة جزاء لكفر الشيخ ثم عاد واحتسب هدفا من تسلل واضح، وقام بطرد نصف الجهاز الفنى والإدارى وعمال غرف خلع الملابس، بالإضافة إلى قيامه بطرد لاعب من نادى الجزيرة، وأشار حمدى حفيظ إلى أن النادى سوف يتقدم بشكوى ضد حكم المباراة، وطلب منعه من إدارة أى مباريات للفريق مستقبلا.

وحرصت جماهير بلدية المحلة على مساندة فريقها فى مباراته أمام شباب تلا بالصعود إلى مبنى مهجور بجوار الملعب، لعدم وجود مدرجات، ليقدموا الدعم للفريق طوال أحداث المباراة، ووضعت جماهير دمنهور لافتات تحفيزية للفريق قبل بدء المباراة، لتحقيق الفوز ونسيان الخسارة من أبوقير للأسمدة فى الجولة السابقة، ووضعت اللافتات بجانب دائرة السنتر وكتب عليها: «لن نحاسبكم على ما فات ولن نتخلى عنكم فى الأزمات.. وتذكروا فجمهوركم معكم فى كل المناسبات»، و«قاتلوا من أجل الصعود»، و«رجال دمنهور صامدون للممتاز عائدون».

كان هانى العقبى المدير الفنى لدمنهور قد حرص قبل مباراة فريقه مع فاركو على دعوة الجهاز الفنى واللاعبين على عزومة وسط أجواء أسرية، وعقب انتهاء المباراة بفوز دمنهور على فاركو بهدفين نظيفين، حملت الجماهير البحراوية لاعبى الفريق وهانى العقبى المدير الفنى على الأعناق وسط زفة بلدى بعد تجدد آمال الفريق فى المنافسة والصعود إلى الدورى الممتاز. وهو نفس الأمر الذى تكرر بنادى إف سى مصر، حيث يحرص الجهاز الفنى بقيادة محمد صلاح ومعه الجهاز المعاون الذى يضم سعيد عبدالعزيز وتامر عبدالحكيم وعبدالشافى إبراهيم، مدرب حراس مرمى النادى، على التنافس يوم السبت من كل أسبوع على عمل عزومة من باب التفاؤل. كما يحرص الجهاز الفنى لنادى مصر على اقتطاع مبلغ من المكافآت شهريا لتجهيز العرائس المقبلين على الزواج والذين تمنعهم ظروفهم القاسية من إكمال زواجهم كحالات إنسانية تحظى بكل التقدير والاحترام.

وشهدت مباراة المريخ وبورتو حالة من التوتر، وذلك بسبب رغبة الفريق البورسعيدى فى حصد نقاط المباراة، ليبتعد عن منطقة الهبوط بالمجموعة الثانية، وهو الأمر الذى دفع أحمد جوهر، رئيس نادى المريخ، إلى أن يترك المدرج ويشاهد المباراة من أرض الملعب.

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ودخل محمد هريدى، المدير الفنى لمركز شباب ناصر ملوى، فى نقاش حاد مع طاقم التحكيم الذى أدار مباراة فريقه مع طهطا بعدما طلبوا تواجده خارج الخطوط، نظرًا لعدم تواجد اسمه فى إسكور فريقه، بسبب عدم سداد غرامة مالية موقعة عليه من قبل لجنة مسابقات القسم الثانى. وانفعل هريدى وقام بضرب كرسى موجود بطاولة مراقبى المباراة، ما دفع أيمن فتحى المراقب لطلب إخراجه من الملعب وصمم على قراره، ليخرج هريدى من الملعب وتنطلق المباراة بشكل طبيعى.

وكانت المباراة قد شهدت أيضا قيام سعيد أحمد، لاعب طهطا، بالاعتراض على قرار الجهاز الفنى لطهطا بتغييره فى الشوط الأول وطلب عدم تغييره، وفى أثناء خروجه اعترض بشدة وتلفظ ببعض الألفاظ، ولكنه اعتذر للجهاز الفنى بين الشوطين. وسيطرت حالة من الفرح الشديد على طهطا وإدارة النادى عقب الفوز، واحتفلوا داخل حافلة الفريق، والتقطوا صورا تذكارية وأخرى «سيلفى»، تعبيرًا عن فرحتهم بالانتصار وخطف النقاط الثلاث، كما رفض أشرف السيد، المدير الفنى لطهطا، احتفال لاعبيه داخل غرف خلع الملابس عقب نهاية اللقاء، تقديرًا لمشاعر جماهير ناصر ملوى، وطالبهم بالتزام الهدوء، وهو ما امتثل له اللاعبون.

ولم تنس جماهير غزل المحلة نكبة محطة مصر والشهداء الذين سقطوا فى محطة مصر، وحرصت على رفع لافتة للدعاء للشهداء، رغم مرور أسبوع على الحادث. وطرد طارق مجدى، حكم مباراة كفر الشيخ والجزيرة، الجهاز الفنى بالكامل لفريق الجزيرة بعد الاعتراض على الهدف الثالث لكفر الشيخ. وانسحب الفريق المطروحى من أرض الملعب، ونزل حمدى عبد الحفيظ،رئيس النادى لأرض الملعب، وغاب فريق الجزيرة لفترة تتجاوز العشر دقائق، قبل أن يتراجعوا ويستكمل فريق الجزيرة اللقاء منقوصًا بعد طرد أحد لاعبيه. ودخلت جماهير طنطا فى مشادة مع أيمن المزين المدير الفنى لفريقهم بعد التعادل مع الأوليمبى.

وسيطرت حالة من الفرح الشديد على نادى طهطا ومجلس إدارة النادى عقب الفوز خارج ملعبهم واقترابهم من البقاء بالمسابقة، واحتفلوا داخل حافلة الفريق والتقطوا صورا تذكارية وأخرى سيلفى، تعبيرًا عن فرحتهم بالانتصار وخطف النقاط الثلاث. ورفض أشرف السيد المدير الفنى لطهطا، احتفال لاعبيه داخل غرف خلع الملابس عقب نهاية اللقاء، تقديرًا لمشاعر جماهير ناصر ملوى، وطالبهم بالتزام بالهدوء وهو ما امتثل له اللاعبون.

وشهدت مباراة الرجاء مع الحمام فى ديربى مطروح والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق دخول سعد أبو صندوق رئيس نادى الرجاء إلى غرفة التحكيم وقام بمعاتبة الحكم الدولى محمد الحنفى لعدم احتساب ضربتى جزاء لصالح مهاجم الرجاء وائل فراج فى الدقيقتين 44 و50 من المباراة، وقال له حرفيا «حسبى الله ونعم الوكيل!!».

كانت المنافسات فى المجموعة الأولى للصعيد قد أسفرت عن فوز بنى سويف على تحرير أسوان بهدفين نظيفين، وتعادل أسوان مع التليفونات بدون أهداف، وفوز طهطا على ناصر ملوى بملعبه بهدف مقابل لا شىء، وديروط على الفيوم بنفس النتيجة، وفاز التعدين على المنيا بهدفين مقابل هدف واحد، وسوهاج على الوليدية بهدفين نظيفين، وبنفس النتيجة الألومنيوم على الإعلاميين.

وفى المجموعة الثانية لأندية القاهرة، فاز إف سى مصر على القناة 5 /4، وتعادل الترسانة مع سيراميكا سلبيا، وكوكا كولا مع جمهورية شبين بهدف لكل فريق، وفاز المريخ على أبو صقل بهدف مقابل لا شىء، والنصر على منتخب السويس بهدفين مقابل هدف واحد، والزرقا على أبو صقل بهدف نظيف، ودمياط على الشمس بنفس النتيجة. وفى المجموعة الثالثة لأندية بحرى والإسكندرية، تعادل الأوليمبى مع طنطا سلبيا، وفاز أبوقير على المنصورة بهدفين مقابل هدف واحد، ودمنهور على فاركو بهدفين نظيفين وغزل المحلة على سيدى سالم بهدف نظيف، والبلدية على شباب تلا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وبنفس النتيجة كفر الشيخ على الجزيرة مطروح.. وكان الرجاء قد تعادل مع الحمام بهدف مقابل هدف فى افتتاح منافسات المجموعة الثالثة.