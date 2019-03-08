شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يعقد محاضرة قبل مران الأهلي الأخير في الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مطولة مع اللاعبين قبل بداية مران الفريق، اليوم الجمعة، بالكونغو.

وحرص لاسارتي على الحديث إلى لاعبيه عن مباراة الغد أمام فيتا كلوب، وبعض الأمور الفنية المتعلقة بالمباراة.

ويستعد الاهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة من مساء غدٍ السبت، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.