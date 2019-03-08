شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. محمد حلمي مشرفًا عامًا على قطاع الناشئين بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تعيين محمد حلمي مشرفا عاما على قطاع الناشئين بالنادي، بدلا من غانم سلطان، والذي تم تعيينه مسئولا عن رئاسة اللجنة الفنية، كما تم تعيين حسين عبداللطيف، نائبا للمشرف العام على قطاع الناشئين بالنادي.

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ووفقًا للموقع الرسمي للزمالكن وافق المجلس على تعيين أحمد عبدالحليم، رئيسا للجنة الفنية لاكتشاف المواهب.

وحرص رئيس الزمالك، على الاجتماع بالثلاثي محمد حلمى وحسين عبداللطيف وأحمد عبدالحليم، بمقر مكتبه بالنادي في حضور المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادي، وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة، وتمنى لهم التوفيق في المهمة المسندة إليهم، وخاصة وأنهم من أبناء النادي المخلصين.

كما وجه مرتضى منصور، الشكر لغانم سلطان على دوره خلال الفترة الماضية.