شكرا لقرائتكم خبر عن خيانة «أليجرى» تُشعل الغضب فى يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، أن الأجواء داخل أروقة نادى يوفنتوس مشتعلة للغاية، قبل موقعة أتلتيكو مدريد، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا.

وكان اليوفى قد خسر فى مباراة الذهاب على ملعب «واندى متروبوليتافنو» فى مدريد، بنتيجة 2/0 مما صعب مهمة السيدة العجوز فى لقاء الإياب على ملعب «أليانز ستاديوم» فى تورينو.

وقالت الصحيفة إن العلاقة بين ماسيمليانو أليجرى، المدير الفنى لفريق يوفنتوس، وإدارة النادى تشهد حالة توتر غير مسبوقة على الإطلاق منذ تولى المدرب القيادة الفنية للسيدة العجوز.

وأضافت الصحيفة أن أليجرى قد اجتمع مع بيبى ماروتا، المدير الرياضى لإنتر ميلان، للتفاوض حول التعاقد معه الموسم المقبل، خلفًا لمدرب النيراتزورى الحالى لوتشيانو سباليتى، وهو اللقاء الذى أثار غضب رئيس نادى يوفنتوس أندريا أجنيلى.

وأشارت الصحيفة إلى أن غضب رئيس اليوفى من أليجرى وصل إلى حد التهديد بإقالته فورا ودون انتظار لمباراة أتلتيكو مدريد المقبلة.

وأوضحت أن رحيل أليجرى عن يوفنتوس أصبح مسألة وقت فقط، بعد 5 سنوات قضاها المدرب برفقة اليوفى، وبدأت الإدارة فى التفاوض مع المدرب الجديد الذى سيقود الفريق الموسم المقبل.

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وتدرس إدارة يوفنتوس اختيار مدير فنى، ما بين ثلاثة مدربين وهم أنطونيو كونتى، والإسبانى بيب جوارديولا، والفرنسى زين الدين زيدان.

فى شأن آخر، كشفت مجلة «كورونا»، أن لاعبى يوفنتوس قاموا بتنظيم حفل خاص مباشرة عقب سقوط الفريق بالعاصمة الإسبانية على يد أتلتيكو مدريد فى دورى الأبطال. ونشرت المجلة نشرت تقريراً عن أن ليلة الخميس التالية مباشرة للمباراة نظم لاعبو البيانكونيرى حفلاً فى أحد فنادق تورينو.

وكشف التقرير أن الحفلة شهدت تواجد كل لاعبى الفريق باستثناء الثنائى فيديريكو بيرنارديسكى وأندريا بارزالى، بالإضافة إلى ستين فتاة تمت دعوتهن للحضور.

وأكدت المجلة صحة تقريرها بنشر قصص لعدد من الفتيات عبر «إنستجرام» تؤكد تواجدهن فى مكان الحفلة، بالإضافة لمراسلات بينهن تؤكد حضورهن حفلاً خاصاً بلاعبى يوفنتوس.

وأكد ماسيمليانو أليجرى، مدرب يوفنتوس، حدوث الحفل فى مؤتمر قبل مباراة أودينيزى، وذكر أنه كان للعشاء ولا يجد فيه مشكلة، بل أمر جيد من أجل التنفيس عن اللاعبين.

فى شأن آخر، ذكرت تقارير صحفية أن المدافع البرازيلى مارسيلو اتفق مع نادى يوفنتوس الإيطالى على بنود العقد الذى سيربطه بالفريق بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن مارسيلو وافق على الرحيل إلى يوفنتوس بداية من الصيف المقبل والاجتماع مجددا بصديقه كريستيانو رونالدو الذى رحل إلى إيطاليا قبل انطلاق الموسم الحالى.

ونقلت صحيفة «أس» الإسبانية معلومات تؤكد أن مارسيلو وافق على عقد سيربطه بنادى يوفنتوس لمدة أربعة مواسم مقابل 12 مليون يورو سنويا.