شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية وتقسيمة قوية بمران الأهلي في الكونغو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة مطولة من التدريبات البدنية والاستشفائية مع بداية المران الجماعي للفريق، اليوم الجمعة، كما قاد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، اللاعبين في تقسيمة قوية مع نهاية المران الجماعي.
وشارك في التقسيمة جميع اللاعبين عدا هشام محمد الذي اكتفى بأداء جلسة في الجيم بسبب آلام الركبة.
واطمأن لاسارتي على جميع لاعبي الفريق في التقسيمة التي استوقفها أكثر من مرة لتنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية.
وقاد اليخاندرو، مدرب أحمال الفريق، لاعبي الأهلي في فقرة التدريبات البدنية لمدة ٢٠ دقيقة في مران الفريق.
ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة من مساء غدٍ، السبت، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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