شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحشد قوته الضاربة للدفاع عن الصدارة أمام «فيتا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الكروى الأول للنادى الأهلى، اختبارا صعبا، عندما يحل ضيفاً على نظيره فيتا كلوب الكونغولى، فى المباراة التى ستجمعهما عند السادسة مساء الغد على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، ضمن مباريات الجولة الخامسة، لدور المجموعات لدورى رابطة الأبطال الأفريقى.

وتكمن صعوبة المواجهة، بسبب تقارب النقاط بين جميع فرق المجموعة، حيث يعتلى الأهلى، الصدارة، برصيد 7 نقاط، ويليه سيمبا التنزانى، فى المركز الثانى، بست نقاط، ثم شبيبة الساورة الجزائرى، وله خمس نقاط، ثم يحل فيتا كلوب، فى المركز الأخير، وله 4 نقاط. ويسعى الأهلى، لتحقيق نتيجة إيجابية، لضمان حجز بطاقة التأهل، الى دور الثمانية، وعدم الانتظار لمباراة الجولة، الأخيرة، أمام شبيبة الساورة الجزائرى، فى القاهرة، أو على أقل تقدير، تحقيق التعادل، لضمان الإبقاء على حظوظه القوية فى التأهل.

Advertisements

فيما تعد المواجهة بالنسبة لفيتا كلوب، بمثابة طوق النجاة، حيث إن الفوز بنقاطها الثلاث، سيعيده إلى المنافسة بقوة على انتزاع إحدى بطاقتى التأهل، خصوصاً أن الفوز سيرفع رصيده إلى سبع نقاط، بينما ستطيح به الخسارة خارج السباق تماما، ويبقى التعادل، على وجوده فى حيز الحسابات الضيقة، الأمر الذى دفع مسؤولى فيتا كلوب، لرفع أقصى درجات الشحن المعنوى لدى اللاعبين، برصد مكافأة مالية كبيرة، فى حالة تمكنهم من تحقيق الفوز، فضلاً عن سعيهم خلال الأيام القليلة المنقضية، لشحن الجماهير، لحثهم على ملء جنبات الاستاد من اجل مؤازرة الفريق، فى تلك المواجهة الصعبة. واختتم الأهلى تدريباته، أمس، على ملعب الشهداء، وفى نفس توقيت المباراة، واشتكى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، من سوء أرضية الملعب، وطالب لاعبيه بالحرص الشديد خلال المواجهة، لتفادى تعرض أى منهم لإصابة قد تبعده عن المباريات لفترة طويلة. واطمأن المدير الفنى، على جاهزية عمرو السولية، الذى أدى جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية الإضافية على هامش مران الفريق الجماعى. وبالرغم من تعافى السولية، إلا أن لاسارتى، يضع وضعية خاصة، فى التعامل مع اللاعبين العائدين من الإصابة، فى تلك المباراة، أمثال السولية، وأحمد فتحى، حيث يفكر جدياً بعدم الدفع بهم من البداية، والإبقاء عليهم بدكة البدلاْ تحسباً للاعتماد على أى منهم عند الضرورة القصوى، خصوصاً أن هناك تحذيرات طبية من خطورة الدفع بأى لاعب عائد من الإصابة على ملعب من النجيل الصناعى، حتى لا تتفاقم إصابته.

وحرص مارتن لاسارتى، على عقد محاضرة مع اللاعبين، شاهد معهم خلالها ملخصا لآخر مباريات فريق فيتا كلوب، للوقوف على نقاط القوة والضعف ومحاولة استغلالها خلال المواجهة. وينتظر أن يخوض الأهلى بتشكيل يضم كلاً من محمد الشناوى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، كريم نيدفيد، هشام محمد، ناصر ماهر، حسين الشحات، أجايى، وليد أزارو.

ومن جانبه شدد محمد يوسف، المدرب العام للفريق، على ثقته فى لاعبيه، وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية، والعودة إلى القاهرة، ببطاقة التأهل لدور الثمانية. وأشار يوسف، إلى أن الجهاز الفنى، سيخوض المباراة بخطة هجومية، تعتمد فى المقام الأول على تحقيق الفوز على فيتا كلوب، فى عقر داره، مع التأمين الدفاعى الجيد، لضمان عدم اهتزاز الشباك.

وقال سامى قمصان إن هناك حالة من الترقب يعيشها جميع اللاعبين فى مباراة الغد؛ من أجل قطع خطوة مهمة فى مشوار التأهل لدور الثمانية فى دورى أبطال أفريقيا. وشدد يوسف، على أن مواجهة فيتا كلوب، تعد مصيرية بالنسبة للفريق، ومشواره فى تلك البطولة، حيث إن الفوز بها سيمنح الفرق بطاقة التأهل مباشرة، إلى دور الثمانية، وعدم الانتظار لآخر جولة فى المجموعة.