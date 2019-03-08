اخبار الرياضه

مارسيلو يرد على أنباء رحيله الى اليوفنتوس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
رد البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، على الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى يوفنتوس، في الموسم المقبل، بطريقته الخاصة.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج "التشرينجيتو" الإسباني على "تويتر"، مقطع فيديو لمارسيلو أثناء خروجه من تدريبات الميرنجي، بينما يتعرض لسؤال من أحد الجماهير "هل صحيح أنك وقعت مع يوفنتوس؟".

ولم يجد الظهير البرازيلي ردا على سؤال المشجع إلا بالضحك، وهو ما يزيد الغموض حول مستقبل مارسيلو.


ومن المنتظر أن تحدث ثورة في صفوف خلال الصيف المقبل، ويعد مارسيلو من الأسماء المرشحة للرحيل، بعد أن فقد مركزه لصالح الصاعد سيرجيو ريجيلون.

وربطت العديد من التقارير السابقة، مارسيلو بالرحيل إلى يوفنتوس، لإعادة شراكته الناجحة مع صديقه البرتغالي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مارسيلو يرد على أنباء رحيله الى اليوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا