مارسيلو يرد على أنباء رحيله الى اليوفنتوس

رد البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، على الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى يوفنتوس، في الموسم المقبل، بطريقته الخاصة.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج "التشرينجيتو" الإسباني على "تويتر"، مقطع فيديو لمارسيلو أثناء خروجه من تدريبات الميرنجي، بينما يتعرض لسؤال من أحد الجماهير "هل صحيح أنك وقعت مع يوفنتوس؟".

ولم يجد الظهير البرازيلي ردا على سؤال المشجع إلا بالضحك، وهو ما يزيد الغموض حول مستقبل مارسيلو.



ومن المنتظر أن تحدث ثورة في صفوف ريال مدريد خلال الصيف المقبل، ويعد مارسيلو من الأسماء المرشحة للرحيل، بعد أن فقد مركزه لصالح الصاعد سيرجيو ريجيلون.

وربطت العديد من التقارير السابقة، مارسيلو بالرحيل إلى يوفنتوس، لإعادة شراكته الناجحة مع صديقه البرتغالي كريستيانو رونالدو.