شكرا لقرائتكم السعودية تفوز باستضافة بطولة العالم لرفع الأثقال 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الدمام - عبدالله جمعة | منذ 3 ساعات في 8 مارس 2019 - اخر تحديث في 8 مارس 2019 / 20:10

فازت المملكة العربية السعودية بتنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال تحت 20 سنة التي ستقام في العام 2021، وذلك خلال اجتماعات الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بالولايات المتحدة الأميركية، بعد أن حاز ملف الاستضافة الثقة، حيث حصد ملف المملكة أغلبية أصوت المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال، ويمتلك الرباعون السعويون سجلاً مشرفاً في اللعبة على كافة الصعد والمستويات الدولية.



ورفع رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الدعم اللامحدود لقطاع الرياضة

واعتبر الحربي استضافة كأس العالم لرفع الأثقال امتداداً لتنظيم المملكة التظاهرات الرياضية الكبيرة في مختلف الألعاب تماشياً مع رؤية 2030، حيث يحظى القطاع الرياضي باهتمام كبير من القيادة الرشيدة.