شكرا لقرائتكم الأهلي ينشد التأهل أمام فيتا كلوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 5 ساعات في 8 مارس 2019 - اخر تحديث في 8 مارس 2019 / 20:08

يحل الأهلي المصري ضيفاً على فيتا كلوب الكونغولي غداً السبت في الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ويسعى الفريق «الأحمر» إلى الفوز وحسم بلوغ الدور ربع النهائي، إذ يعتلي بطل الدوري المصري صدارة المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، فيما يأتي سيمبا التنزاني في المركز الثاني برصيد ست نقاط، ثم شبيبة الساورة الجزائري ثالثاً بخمس نقاط، في حين يتذيل المجموعة فيتا كلوب برصيد أربع نقاط.



وطالب الأهلي الاتحاد الأفريقي «كاف» بتأمين بعثته في الكونغو بعد أحداث الشغب في مباراة فيتا كلوب أمام سانت إيلوي لوبوبو في الدوري المحلي على ملعب «الشهداء» الذي يحتضن المباراة.

ويعوّل المدير الفني للأهلي الأوروغوياني مارتن لاسارتي في التشكيل الأساسي على كل من محمد الشناوي في حراسة المرمي، وسعد سمير ومحمد هاني وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع، وعمرو السولية وهشام محمد وحسين الشحات وناصر ماهر وجونيور أغايي في الوسط، ومروان محسن في الهجوم.

ويرى المدرب العام لوصيف بطل آخر نسختين بدوري الأبطال محمد يوسف أن الفريق الكونغولي يجيد اللعب على أرضه، مطالباً لاعبيه بالضغط الباكر لتسجيل هدف يربك به حسابات المنافس، معرباً عن قلقه من تأثير الإرهاق والإصابات على أداء «نادي القرن» بالقارة الأفريقية.