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الاتحاد الأوروبي يدافع عن تقنية الفيديو

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محمد عثمان - الرياض - | منذ 6 ساعات في 8 مارس 2019 - اخر تحديث في 8 مارس 2019 / 19:49

باريس - أ ف ب - دافع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) عن تقنية الفيديو (في أيه آر) وقرارات الحكام في مباريات خلال الأسبوع الجاري، إثر الجدل الكبير الذي رافق ثلاث مباريات في إياب ثمن النهائي.

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والأمر يتعلق بمباريات باريس سان جرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنكليزي، الإسباني وأياكس الهولندي وبورتو البرتغالي مع روما الإيطالي.

وفي ما يتعلق بركلة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة بين سان جرمان ويونايتد إثر لمسة يد لمدافع الأول بريسنل كيمبيبي (فوز يونايتد 3-1)، قال الاتحاد القاري إن الحكم الذي لم «يتنبه بوضوح» إلى لمس اليد لدى حصولها، اقتنع بعد اللجوء الى أكثر من إعادة ولذا احتسب ركلة جزاء، وقال الاتحاد الأوروبي «ذراع المدافع لم تكن ملتصقة بجسده» ما جعل «قطر دائرة جسده أكبر» ومنعت الكرة من متابعة مسارها «باتجاه المرمى».

وأضاف «اعتبر الحكم أن مسافة الكرة منذ أن سددها ديوغو دالوت لم تكن قصيرة قبل أن ترتطم بكيمبيبي، وبالتالي كان بإمكان الأخير تحاشيها وعدم ارتكاب الخطأ».

وجاءت ركلة الجزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ونجح في ترجمتها مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد مانحاً الفوز 3-1 وبطاقة التأهل الى ربع النهائي لفريقه، علماً بأن فريقه خسر بهدفين نظيفين على ملعب اولدترافورد الشهر الماضي.


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