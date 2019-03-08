شكرا لقرائتكم فلايني يعلن اعتزاله اللعب دولياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 7 ساعات في 8 مارس 2019 - اخر تحديث في 8 مارس 2019 / 19:25

باريس - أ ف ب - أعلن لاعب وسط المنتخب البلجيكي لكرة القدم مروان فلايني اعتزاله اللعب دولياً، وقال فلايني، الذي ترك مانشستر يونايتد الإنكليزي مطلع شباط (فبراير) الماضي للانضمام إلى شاندونغ لونينغ الصيني: «قررت اعتزال اللعب دولياً».



وأضاف فلايني المغربي الأصل (31 عاماً) في تغريدة في تويتر: «أعتقد أنه وقت جيد بالنسبة لي للمغادرة والسماح لجيل المستقبل (...) بالاستمرار في هذه الفترة المليئة بالنجاح في تاريخ كرة القدم البلجيكية».

واسترجع فلايني ذكرياته في السنوات الـ12 التي أمضاها مع المنتخب البلجيكي، حيث خاض 87 مباراة دولية، تميزت بالدور نصف النهائي لكأس العالم الأخيرة في روسيا، والتي سيحافظ من خلالها على «أصدقاء مدى الحياة»، وتابع «أنا فخور جداً كون بلجيكا هي الأولى عالمياً حالياً في تصنيف الفيفا».