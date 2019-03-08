شكرا لقرائتكم المدير الرياضي لروما يترك منصبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 8 ساعات في 8 مارس 2019 - اخر تحديث في 8 مارس 2019 / 19:11

روما - أ ف ب -ترك المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي مونشي منصبه بالتراضي بعد 24 ساعة على إقالة مدرب الفريق فرانشيسكو دي أوزيبيو كما أعلن نادي العاصمة الإيطالية.



وكان مجلس إدارة النادي قرر إقالة المدرب اثر خروج الفريق من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي، وأصدر روما بيانا جاء فيه "يود النادي توجيه الشكر إلى مونشي للعمل الذي قام به" مشيرا إلى أن القرار جاء ب"التراضي".

ورد مونشي بالقول "أود شكر رئيس النادي جيمس بالوتا، مجلس الإدارة، الجهاز الفني، اللاعبين وأنصار النادي لدعمهم خلال وقتي مع النادي. أتمنى لروما كل النجاح في المستقبل".