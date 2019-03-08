حمدالله يقود النصر لفوز مثير على الاتفاق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خطف النصر فوزا ثمينا من ضيفه الاتفاق عندما تغلب عليه 3-2 بعد أن كان متأخرا 0-2 في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم على استاد الملك فهد الدولي، ضمن مباريات المرحلة الـ23 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ورفع النصر رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 28 نقطة، وأنهى المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد لاعبه الأوروجوياني برايان اليمان قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، وحسين السيد في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وتقدم الاتفاق بهدفين سجلهما رامون أرياس (27) وفيليب كيس (57)، فيما سجل للنصر هدافه رزاق حمدالله هدفين في الدقيقتين 69 و90+ 8، وفهد الجميعة (89).

وتبع هدف حمدالله القاتل احتجاج متواصل من قبل لاعبي الاتفاق بحجة أن اللاعب ارتكب مخالفة قبل ولوج الهدف المرمى، فيما اعتمد الحكم على تقنية الفيديو المساعد (فار) لاحتساب الهدف، علما أنه ألغى هدفا لحمدالله نفسه بعد أن لجأ إلى فار أيضا.