شكرا لقرائتكم الترجي يحسم تأهله لدور الـ 8 من دوري أبطال أفريقيا بهدفين في حوريا.. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تأهل الترجي التونسي (حامل اللقب) إلى دور الـ 8 من دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز على ضيفه حوريا الغيني بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "رادس" فى الجولة الخامسة من المجموعة الثانية للمسابقة.
احرز هدفى الترجى، اسوكو مدافع حوريا فى مرماه بالدقيقة 23، والكاميرونى فرانك كوم فى الدقيقة 83.
وفى نفس المجموعة تعادل أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى مع بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوى 2-2.
بتلك النتيجتين ضمن الترجى التأهل كمتصدر للمجموعة برصيد 11 نقطة قبل الجولة الأخيرة، فيما يحتل حوريا المركز الثانى برصيد 7 نقاط، واورلاندو ثالثا برصيد 6 نقاط، وبلاتينيوم فى المؤخرة برصيد نقطتين.
كانت هذه تفاصيل خبر الترجي يحسم تأهله لدور الـ 8 من دوري أبطال أفريقيا بهدفين في حوريا.. فيديو... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.