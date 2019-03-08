شكرا لقرائتكم الترجي يحسم تأهله لدور الـ 8 من دوري أبطال أفريقيا بهدفين في حوريا.. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل الترجي التونسي (حامل اللقب) إلى دور الـ 8 من دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز على ضيفه حوريا الغيني بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "رادس" فى الجولة الخامسة من المجموعة الثانية للمسابقة.

احرز هدفى الترجى، اسوكو مدافع حوريا فى مرماه بالدقيقة 23، والكاميرونى فرانك كوم فى الدقيقة 83.

Advertisements

وفى نفس المجموعة تعادل أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى مع بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوى 2-2.

بتلك النتيجتين ضمن الترجى التأهل كمتصدر للمجموعة برصيد 11 نقطة قبل الجولة الأخيرة، فيما يحتل حوريا المركز الثانى برصيد 7 نقاط، واورلاندو ثالثا برصيد 6 نقاط، وبلاتينيوم فى المؤخرة برصيد نقطتين.