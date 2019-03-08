شكرا لقرائتكم الهلال يسقط فى فخ التعادل أمام الوحدة في الدورى السعودي.. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سقط الهلال فى فخ التعادل الإيجابى 1 – 1 أمام ضيفه فريق الوحدة الذى يضم بين صفوفه الحارس المصرى محمد عواد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "جامعة الملك سعود"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي.

غاب محمد عواد عن الوحدة فى لقاء الليلة بداعى الإصابة التى تعرض لها خلال لقاء فريق أحد فى الجولة قبل الماضية.

كان الهلال البادئ بالتسجيل عن طريق نجمه البرازيلى كارلوس ادواردو فى الدقيقة 47 من زمن اللقاء، بعد متابعته للركنية التى نفذها النجم الإيطالى جيوفينكو. ولكن نجح الوحدة فى إدارك هدف التعادل عن طريق جابر عيسى فى الدقيقة 77 من زمن اللقاء، والذى ألغى فى البداية بداعى التسلل، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو "الفار"، وتحتسب الهدف.

بهذا التعادل رفع الهلال رصيده للنقطة 56 فى صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، متفوقا بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثانى برصيد 52 نقطة، بينما أرتفع رصيد الوحدة للنقطة 36 فى المركز السادس.

وفى مباراة أخرى حقق الاتحاد فوزا ثمينا بثنائية نظيفة على ضيفه فريق الفيحاء، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "الجوهرة"، سجل هدفى العميد الكسندر بريوفيتش فى الدقيقتين 62 و 90 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده للنقطة 19 فى المركز الثالث عشر، بينما توقف رصيد الفيحاء عند نفس عدد النقاط، ولكن جاء فى المركز الخامس عشر بفارق الأهداف.

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ادواردو

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