شكرا لقرائتكم ظهور 3 أبناء غير شرعيين جدد لـ مارادونا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو ارماندو مارادونا، لديه 3 أبناء من سيدتين مختلفتين فى كوبا.

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية على لسان ماتياس مورلا محامى الأسطورة الأرجنتينية قوله : "دييجو لديه 3 أطفال فى كوبا، وسيعمل على تحمل المسئولية تجاههم".

وأضافت الصحيفة أن هؤلاء الثلاثة أطفال يضافون لخمسة آخرين من الأطفال غير الشرعيين لمارادونا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن جيانينا ابنة مارادونا علقت بسخرية عن أفعال أبيها، قائلة: "يتبقى 3 وستكمل فريقاً من 11 لاعبا ، هيا أفعلها ، أنت تستطيع".

ويتولى مارادونا حاليا تدريب فريق دورادوس المكسيكى الذى ينافس فى دورى الدرجة الثانية.