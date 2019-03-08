شكرا لقرائتكم ظهور 3 أبناء غير شرعيين جدد لـ مارادونا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو ارماندو مارادونا، لديه 3 أبناء من سيدتين مختلفتين فى كوبا.
ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية على لسان ماتياس مورلا محامى الأسطورة الأرجنتينية قوله : "دييجو لديه 3 أطفال فى كوبا، وسيعمل على تحمل المسئولية تجاههم".
وأضافت الصحيفة أن هؤلاء الثلاثة أطفال يضافون لخمسة آخرين من الأطفال غير الشرعيين لمارادونا.
وأشارت الصحيفة إلى أن جيانينا ابنة مارادونا علقت بسخرية عن أفعال أبيها، قائلة: "يتبقى 3 وستكمل فريقاً من 11 لاعبا ، هيا أفعلها ، أنت تستطيع".
ويتولى مارادونا حاليا تدريب فريق دورادوس المكسيكى الذى ينافس فى دورى الدرجة الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور 3 أبناء غير شرعيين جدد لـ مارادونا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.