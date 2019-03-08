شكرا لقرائتكم فيديو.. شوقى غريب يكشف موعد انضمام رمضان صبحى للمنتخب الأوليمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن تجربة مالاوي جيدة لإكتساب و إكتشاف لاعبين جدد قبل بطولة امم أفريقيا تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.
تابع غريب فى تصريحات لقناة ONSPORT آخر تجمع للمنتخب كان فى نوفمبر من العام المنقضي أي قبل 5 شهور ، والفريق الحالى شهد أكثر من وجه جديد فى ظل غياب بعض اللاعبين الأساسيين من الأهلى و الزمالك و الإسماعيلي لمشاركتهما من أنديتهما فى البطولة الأفريقية.
أضاف المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي ، منتخب مالاوي جيد وخاض أكثر من ودية خلال الشهر المنقضي ويستعد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، والفوز عليه 2 / 0 أمر جيد فى ظل عدم وجود إنسجام سابق بين اللاعبين لوجود أكثر من وجه جديد ، موجها الشكر للأندية على إعداد اللاعبين وإنضمامهم للمنتخب.
أشار غريب أن رمضان صبحي لاعب الأهلى سيكون متواجد مع الفراعنة فى معسكر مارس وتحديداً مباراتي أمريكا و هولندا المقرر لهما 22 و 26 مارس بإسبانيا ، مؤكداً أن الوديتين قويتين للغاية وتحديداً هولندا التى تضم لاعبيين مميزين من مانشستر يونايتد وهو تاهيت تشونج و لاعب روما جاستن كلويفرت.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. شوقى غريب يكشف موعد انضمام رمضان صبحى للمنتخب الأوليمبي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.