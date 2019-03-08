شكرا لقرائتكم فيديو.. شوقى غريب يكشف موعد انضمام رمضان صبحى للمنتخب الأوليمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن تجربة مالاوي جيدة لإكتساب و إكتشاف لاعبين جدد قبل بطولة امم أفريقيا تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

تابع غريب فى تصريحات لقناة ONSPORT آخر تجمع للمنتخب كان فى نوفمبر من العام المنقضي أي قبل 5 شهور ، والفريق الحالى شهد أكثر من وجه جديد فى ظل غياب بعض اللاعبين الأساسيين من الأهلى و الزمالك و الإسماعيلي لمشاركتهما من أنديتهما فى البطولة الأفريقية.

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أضاف المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي ، منتخب مالاوي جيد وخاض أكثر من ودية خلال الشهر المنقضي ويستعد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، والفوز عليه 2 / 0 أمر جيد فى ظل عدم وجود إنسجام سابق بين اللاعبين لوجود أكثر من وجه جديد ، موجها الشكر للأندية على إعداد اللاعبين وإنضمامهم للمنتخب.

أشار غريب أن رمضان صبحي لاعب الأهلى سيكون متواجد مع الفراعنة فى معسكر مارس وتحديداً مباراتي أمريكا و هولندا المقرر لهما 22 و 26 مارس بإسبانيا ، مؤكداً أن الوديتين قويتين للغاية وتحديداً هولندا التى تضم لاعبيين مميزين من مانشستر يونايتد وهو تاهيت تشونج و لاعب روما جاستن كلويفرت.