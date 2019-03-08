شكرا لقرائتكم الاتفاق يحتج على حكم المباراة ويطالب بطواقم أجنبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - رفعت إدارة الاتفاق احتجاجا رسميا للاتحاد السعودي لكرة القدم بعد خسارة الفريق أمام النصر يوم الجمعة، كما طالبت بإسناد حكام أجانب لجميع مباريات الفريق المقبلة في البطولة.
وخسر الاتفاق من النصر، 3 - 2، في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وشهدت المباراة عدة لقطات جدلية، منها إلغاء هدف المغربي حمدالله، مهاجم النصر، كما طرد خلال اللقاء كل من الأوروغوياني برايان أليمان والمصري حسين السيد لاعبي الاتفاق.
واحتجت الإدارة على أخطاء طاقم التحكيم في المباراة وطالبت بإسناد مباريات الفريق المقبلة لطواقم أجنبية من أصحاب الكفاءة التحكيمية.
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