شكرا لقرائتكم شباب الأهلي يهزم النصر ويتأهل لنهائي كأس الخليج العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل شباب الأهلي دبي إلى نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، بعد فوزه على النصر 3 - 1 بركلات الترجيح في اياب نصف نهائي البطولة يوم الجمعة، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي، قبل أن ينتهي الوقت الأصلي لمباراة الإياب بنفس النتيجة، ليحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي، الذي شهد تقدم شباب الأهلي عن طريق إيمليانو فيشيو من ركلة جزاء في الدقيقة 109، قبل أن يتعادل الإسباني ألفارو نيغريدو للنصر في الدقيقة 118، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لشباب الأهلي في نهايتها. وسجل لشباب الأهلي في ركلات الترجيح كلًا من ماورو دياز وإيمليانو فيشيو وأيوفي، فيما سجل للنصر سالم صالح، وأضاع زملاءه ثلاث ركلات أخرى.

وسيلتقي شباب الأهلي في المباراة النهائية، مع الفائز من مباراة العين وبني ياس والتي تقام يوم الجمعة المقبل، حيث فاز بني ياس ذهابًا 1 - 0 .