شكرا لقرائتكم سييرا: مازلنا في مناطق الخطر.. والشمراني جاهز للمشاركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح التشيلي خوزيه لويس سييرا، مدرب اتحاد جدة، أن الفريق لم يعبر بعد مرحلة الخطر في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مضيفا بأن ناصر الشمراني بات جاهزاً للمشاركة.

وقال سييرا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: بشكل عام تحكمنا في معظم مجريات المباراة وتوقعنا أسلوب لعب الخصم في المناطق الدفاعية، ونحن على يقين بأننا في مرحلة خطر ولم نتجاوزها حتى الآن. كم أننا كنا بحاجة إلى الصلابة الدفاعية والصبر في عملية تدوير الكرة وهو ما صنع الفرق مع مرور الوقت، والهدف الثاني قضى على آمال الفيحاء وساعدنا على تخفيف الضغط أكثر، وأرى بأن الفضل في النتيجة يعود للاعبين ومهمتنا تتلخص في إقناعهم بالأسلوب الفني.

وأكد سييرا على جاهزية الشرماني وقال: ناصر الشمراني جاهز للمشاركة قريبا وسيكون ضمن اختياراتي الفنية، ومنذ أول يوم وأنا أشعر بمحبة الجماهير وقربها مني، كما أنني أبلغت جميع اللاعبين بأنني أحتاجهم بدون استثناء وأستطيع المراهنة عليهم جميعا في المباريات المتبقية لنا هذا الموسم. وعند بدء المفوضات وافقت فورا على التوقيع نظرا لرغبتي في تقديم النساعدة لهذا النادي الكبير وجماهيره العظيمة.