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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 9 / 3 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها كالتالى:

مدرب حراس الأهلي يتحدث عن الظاهرة الإيجابية بعد عودة الشناوى

أكد طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالأهلى، أن مباراة فيتا كلوب الكونغولى ستكون قوية وصعبة للغاية، موضحاً أن الفريق الكونغولى مميز للغاية ويؤدى على ملعبه ووسط جماهيره بشكل مختلف ومميز، وهذا ما يعرفه الجهاز الفنى ولاعبو الأهلى جيداً. ويلتقى الأهلى مع فيتا كلوب فى السادسة مساء غد، السبت، بتوقيت القاهرة فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. وشدد سليمان على جاهزية حارسى الفريق محمد الشناوى وعلى لطفى لمباراة فيتا كلوب، مُؤكداً أن عودة الشناوى بخبراته الكبيرة فى مباراة الفريق الأخيرة أمام بتروجت فى الدورى وقبل مباراتى أفريقيا أمام فيتا كلوب وشبيبة الساورة أمر إيجابى للغاية.

لاسارتي يطمئن على جاهزية السولية لمواجهة فيتا كلوب

حرص الجهاز الفنى للأهلي، بقيادة مارتن لاسارتى، على الاطمئنان على جاهزية عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، لمواجهة الغد أمام فيتا كلوب الكونغولى، بعدما أدى جانباً من التدريبات البدنية والاستشفائية الإضافية على هامش مران الفريق الجماعى أمس الخميس.

وغاب السولية عن التدريبات الجماعية للأهلي قبل السفر للكونغو بعدة أيام بسبب شد خفيف فى العضلة الأمامية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى فى السادسة مساء غدٍ السبت بتوقيت القاهرة على ملعب الشهداء، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سامى قمصان: لاعبو الأهلى جاهزون لمواجهة فيتا كلوب

أكد سامى قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، جاهزية لاعبى الفريق لمواجهة الغد أمام فيتا كلوب الكونغولى . وشدد قمصان على ثقته فى لاعبى الأهلي لتقديم عرض مميز وتحقيق نتيجة إيجابية تمنح الأهلى دفعة كبيرة فى طريقه نحو الصعود وتخطى دور المجموعات . وأكد قمصان أن الجهاز الفنى واللاعبين لا يخوضون أية مباراة من أجل التعادل، خصوصا أن الأهلي لا يلعب إلا للفوز، وهو ما يهدف له في مباراة الغد. Advertisements وقال قمصان، إن هناك حالة من الترقب يعيشها جميع اللاعبين فى مباراة الغد؛ من أجل قطع خطوة مهمة فى مشوار التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا. وأضاف قمصان أن الجهاز الفني درس الفريق المنافس جيدا، ويعرف كافة نقاط القوة والضعف وكذلك الأجواء المحيطة بالمباراة؛ سواء ما يتعلق بحالة الطقس وأرضية الملعب الترتان الذي تقام عليه المباراة . وتمنى قمصان أن يكون التوفيق حليفا للأهلي في مباراة الغد، وأن يخرج الفريق بنتيجة إيجابية من المباراة.

الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي فى الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب

طمأن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على بعثة الفريق فى الكونغو، وأجرى رئيس النادي الأهلي اتصالا هاتفيا مع طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة رئيس بعثة الفريق فى الكونغو وعضو المجلس؛ للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بالبعثة وفريق الكرة. واطمأن رئيس النادى الأهلي على ترتيبات إقامة البعثة وانتقالاتها واستعدادات اللاعبين لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى، ونقل محمود الخطيب تحياته للجهاز الفنى واللاعبين وثقته الكاملة فى قدرة اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية والفوز بنقاط المباراة الثلاثة.

الأهلي يطالب بزيادة التأمين لمباراة فيتا كلوب