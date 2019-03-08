"فيديو" غريب : ضم رمضان صبحي المعسكر المقبل ..وودية مالاوي فرصة لإكتشاف وجوه جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن تجربة مالاوي جيدة لإكتساب وإكتشاف لاعبين جدد قبل بطولة امم أفريقيا تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.
تابع غريب فى تصريحات لقناة ONSPORT آخر تجمع للمنتخب كان فى نوفمبر من العام المنقضي أي قبل 5 شهور ، والفريق الحالى شهد أكثر من وجه جديد فى ظل غياب بعض اللاعبين الأساسيين من الأهلى و الزمالك و الإسماعيلي لمشاركتهم مع أنديتهم فى البطولة الأفريقية.
أضاف المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي ، منتخب مالاوي جيد وخاض أكثر من ودية خلال الشهر المنقضي ويستعد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، والفوز عليه 2 / 0 أمر جيد فى ظل عدم وجود إنسجام سابق بين اللاعبين لوجود أكثر من وجه جديد ، موجها الشكر للأندية على إعداد اللاعبين وإنضمامهم للمنتخب.
أشار غريب أن رمضان صبحي لاعب الأهلى سيكون متواجد مع الفراعنة فى المعسكر المقبل الذى سيشهد مباراتي أمريكا و هولندا المقرر لهما 22 و 26 مارس بإسبانيا ، مؤكداً أن الوديتين قويتين للغاية وتحديداً هولندا التى تضم لاعبيين مميزين من مانشستر يونايتد وهو تاهيت تشونج و لاعب روما جاستن كلويفرت.
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