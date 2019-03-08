شكرا لقرائتكم خبر عن سيدومير : أداء الإسماعيلي أمام مازيمبي تأثر بأرضية الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى عن رضاه بما قدمه اللاعبين خلال مواجهة مازيمبى الكونغولى.

وودع الدراويش منافسات دورى أبطال أفريقيا بصفة رسمية قبل نهاية مرحلة المجموعة بخطوة واحدة بالتعادل مساء اليوم مع مازيمبى ليجمع الفريق نقطتين من خمس مواجهات.

وأضاف سيدومير فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفى :"كنا الأفضل فى الشوط الثانى وأتيحت لنا عدة فرص كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحنا".

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وواصل : "قمت بإراحة بعض الأساسيين من أجل التخلص من الاجهاد والإرهاق الذى يواجه الفريق بشدة خلال الفترة الحالية ، الجميع تابع خوضنا مباريات من العيار الثقيل ونسافر مئات الكيلو مترات فى فترات قصيرة".

وأكمل :"أكثر شىء أغضبى اليوم هو أرض الملعب التى آثرت بشكل سلبى على أداء الفريق بجانب المساهمة فى تعرض اللاعبين للإصابات".

وأنهى مدرب الإسماعيلى تصريحاته قائلا : "اشكر جميع اللاعبين على قدموه فى لقاء اليوم وأغلقنا تلك الصفحة وسنستعد لمواجهة سموحة بالدورى المحلى اعتبارا من الغد".