شكرا لقرائتكم خبر عن رجال طائرة الزمالك يهزمون سبورتنج 3 /0 فى نهائيات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 3 /0 فى إطار مواجهات الجولة الأولى بالدور الثانى من نهائيات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2018 / 2019 ، وذلك على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية .

وتعد هذه المباراة أول تجربة للجهاز الفنى الجديد للزمالك تحت قيادة حسام عبد العزيز الذى تم تعيينه مؤخرا خلفا لأحمد مصطفى و معه عماد نصر مدرب عام خلفا لحسام شكرى.

Advertisements

و شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، سموحة على الاتحاد السكندرى 3 /0 وبنفس النتيجة طلائع الجيش على القناة و الأهلي على الطيران.

فيما تقام الجولة الثانية فى الدور الثانى بالنهائيات غدا السبت ، بمواجهات بين كلا من سبورتنج مع الأهلى و الطيران مع الزمالك و القناة مع سموحة و الإتحاد السكندرى مع طلائع الجيش .