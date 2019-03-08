شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يفوز على مالاوي ودياً 2 /0 فى غياب لاعبى الأهلى و الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباراة منتخب مصر الأوليمبي الودية أمام مالاوي بفوز الفراعنة الصغار بهدفين دون رد فى اللقاء الودي الذى جمعهما باستاد بتروسبورت فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تقام فى مصر نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

أحرز هدف منتخب مصر أسامه جلال من ضربة جزاء فى الدقيقة 45 من الشوط الأول ، ويوسف الجوهرى فى الدقيقة 90+2 من الشوط الثاني.

جاءت المباراة حماسية منذ بدايتها وشهدت تفوق للفراعنة ووصلو أكثر من مرمى لمرمى فريق مالاوي لكن يفشل المهاجمين فى ترجمة السيطرة و الهجمات لأهداف وتحديداً ناصر منسي الذى أهدر أكثر من 3 إنفرادات وأهداف مؤكدة فى اللقاء.

انتهت أحداث الشوط الأول من ودية المنتخب الاوليمبى أمام مالاوي بتقدم الفراعنة بهدف دون رد فى الدقيقة 45 من ضربة جزاء بعد عرقلة لناصر منسي .

وفى الشوط الثانى دفع شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي بأكثر من لاعب على رأسهم غنام محمد و مهاب ياسر و يوسف الجوهري و محمود متولى و أحمد ياسر ريان الذى أشعل المباراة وسبب خطورة على دفاع مالاوي وصنع أكثر من فرصة لكن دون ترجمة لأهداف .

ويستمر الضغط من قبل لاعبو منتخب مصر إلى أن ينجح يوسف الجوهري البديل فى إحراز الهدف الثانى للفراعنة بعد تمريرة من ريان تصل لمهاب ياسر تصطدم بلاعب مالاول تصل ليوسف الجوهري يسكنها على يمين حارس مالاوي الذى أنقذ مرماه من أكثر من هدف مؤكد.

يذكر أن مباراة مصر و مالاوي شهدت إستبعاد لاعبى الاهلى و الزمالك والإسماعيلي لمشاركتهما مع أنديتهما فى البطولة الأفريقية سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية.

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بدأ المنتخب المصرى مباراته بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى :عمر رضوان و

الدفاع كريم العراقي و أسامه جلال و محمود الجزار و أحمد فتوح

الوسط : أكرم توفيق و إسلام عطيه و أحمد رمضان بيكهام و إمام عاشور

الهجوم : مصطفى محمد وناصر منسي.

البدلاء مصطفى شوبير و محمود جاد و محمود مرعي و محمود الدسوقي و شريف رضا و مهاب ياسر و يوسف الجوهري و كريم فؤاد و احمد ياسر ريان و أحمد يوسف وعمر سعداوى و غنام محمد و عمار حمدي