شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلى تحضر مباراة فيتا كلوب بـ "جواز السفر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الإجتماع الفني لمباراة الأهلى وفيتا كلوب بطل الكونغو، عن السماح للجماهير التابعة للنادي الأهلى بحضور اللقاء بجواز السفر.

ويلتقي الاهلي مع فيتا كلوب بإستاد الشهداء في السامة من مساء غداً، السبت، بتوقيت القاهرة في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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وطالب الأهلي أثناء الاجتماع تخصيص مدرج بالكامل لجماهير الاهلى المنتظر حضورها المباراة على أن يتم السماح لها بحضور اللقاء بجوازات السفر اسوة بما تم مع جماهير فيتا كلوب في المباراة التي جمعت الفريق ببرج العرب بالاسكندرية.

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفيتا كلوب عن إرتداء الأهلي "الزي التقليدي "الأحمر والأبيض والجوارب الحمراء على أن يرتدي حارس المرمي الطقم الأصفر بالكامل في حين يرتدي المنافس الزي البترولي والحارس الطاقم الأخضر بالكامل ، على أن يتم حضور الفريقين لملعب المباراة قبل بدايتها بساعة ونصف.

حضر الاجتماع من الأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الاداري وماهر عبد العزيز إداري الفريق في وجود مراقب ومنسق المباراة والنسق الأمني وطاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة ووفد فريق فيتا كلوب.