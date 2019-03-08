شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الموجود يحرز فضية جراند برى للجودو بمراكش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز محمد عبد الموجود لاعب منتخب مصر للجودو المركز الثانى والميدالية الفضية لمنافسات بطولة جراند برى التى تقام بمراكش وتستمر حتى 11 مارس الجارى. وجاء تحقيق محمد عبد الموجوجد للميدالية الفضية بعد الخسارة أمام لاعب أوزبكستان فى نهائي المنافسات . Advertisements يذكر أن مصر فازت بتنظيم البطولة العربية للناشئين والشباب والمقرر إقامتها فبراير القادم بشرم الشيخ .

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